Кожного року найменші малюки країни очікують на казкове свято – День святого Миколая, яке відзначають 19 грудня. Це одне з найулюбленіших свят, як дітей, так і дорослих, адже ніч з 18 на 19 грудня неабияк таємнича та наповнена чудом. Тож ранок 19 грудня є чи не одним з найкращих, адже дарує справжнє новорічне диво. Привітання з Днем Святого Миколая – читайте далі.

День святого Миколая вважається одним із найшанованіших свят Церкви. Через свою доброту, чуйність та любов до ближніх – святий здобув таку популярність серед християн, та цього свята найбільше чекає малеча, якій сивобородий дідусь залишив купу подарунків під подушкою. Найкращі привітання стануть в нагоді у такий світлий, сповнений магією, день.

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Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

Для всіх дітей, що вели себе в цьому році добре, Святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і тішив своїх батьків і знає, хто який подарунок заслужив. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи!

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Вітаю з днем Святого Миколая Чудотворця! Це свято любові і душевної теплоти! У цей день навіть дорослі починають вірити в чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб зазирнути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти в ньому подарунки. Нехай це свято наповнить Ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а Ваше життя буде яскравим! Зі святом!



Привітання з Днем Святого Миколая у прозі 2020

Вітаю з Днем Святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі і чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.

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З Днем Святого Миколая! Міцної віри! Нехай свято принесе: зцілення душі, чудотворних сил протистояти злу, любов і доброт. Нехай серце кожного відкриється назустріч Господу. Всепоглинаючої теплоти і світла!

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Святий Миколай поспішає, він принесе в твій дім чудеса! Я бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції, здійснилася заповітна мрія і було багато солодощів. З цим дивним, чарівним, добрим святом — з Днем святого Миколая!

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З Днем Святого Миколая! Бажаю гарних подарунків від святого, а в житті — світлий шлях до успіху і мрії. Нехай у домі панує радість і здоров’я, у родині — взаєморозуміння та добробут, у серці — любов та надія. І нехай сьогодні буде чудовий ранок, дивовижний день та казковий вечір!

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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю з ранку прокинутися з чудовим настроєм і світлим очікуванням, з щирими почуттями і передчуттям щастя. Бажаю, щоб день пройшов красиво і цікаво, а вечір подарував затишну атмосферу родинного свята та добру радість.

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Привітання з Днем Святого Миколая у віршах

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає,

У день Святого Миколая!



Привітання з Днем Святого Миколая 2020 у віршах

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить Святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!



Хай осінить своєю любов'ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!!!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!



Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!



Найкращі привітання з Днем Святого Миколая

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку –

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай .

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті – всі були багаті!

Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Вечір стане на порозі,

З`явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Святий Миколаю,

Тебе я чекаю,

У нічку святкову

З'явись мені знову

З небесної казки.

Для Божої ласки

Я рученьки зношу:

Дай долю хорошу

Для мене – дитини,

Й моєї родини

І тяжіль камінний

Зніми з України.

***

У цей день ми просимо дива

І здоров'я для рідних.

І корову, і верблюда,

І путівку на двох,

І, щоб збулися всі бажання,

Щоб сповнилися мрії,

Випарувалися страданья,

І негаразди, і понти.

Микола у всьому допоможе.

***

На Миколай загадай

Бажання найпотаємніше.

Близьких своїх завжди плекай,

Бо вони в тебе – найцінніше.

Живи у мирі і добрі,

І відганяй думки погані.

Достаток буде у дворі

І будуть шанси тобі дані.

***

В ці дні чекаємо чудес,

Які прийдуть до нас з небес.

Один із днів я точно знаю -

Це день святого Миколая.

Хай Миколай тобі сповна,

Подарить щастя і добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.