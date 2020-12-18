19 декабря – Николая Чудотворца: лучшие пожелания в прозе и стихах
Каждый год маленькие дети страны ожидают сказочный праздник – День святого Николая, который отмечают 19 декабря. Это один из самых любимых праздников, как детей, так и взрослых, ведь ночь с 18 на 19 декабря очень таинственна и наполнена чудом. Поэтому утро 19 декабря является едва ли не одним из лучших, ведь дарит настоящее новогоднее чудо. Поздравления с Днем Святого Николая – читайте далее.
День святого Николая считается одним из самых почитаемых праздников Церкви. Из-за своей доброты, отзывчивости и любви к ближним – святой получил такую популярность среди христиан, и этого праздника больше всего ждет малышня, которой седобородый дедушка оставил кучу подарков под подушкой. Самые лучшие поздравления пригодятся в такой светлый, исполненный магией, день.
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Поздравления с Днем Святого Николая в прозе
Для всех детей, которые вели себя в этом году хорошо, Святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей, и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!
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Поздравляю с днем Святого Николая Чудотворца! Это праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, а дети с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или волшебный сапожок, ведь так приятно найти в нем подарки. Пусть этот праздник наполнит ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а ваша жизнь будет яркой! С праздником!
Поздравления с Днем Святого Николая в прозе
Поздравляю с Днем Святого Николая и хочу пожелать приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, большой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды.
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С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесет: исцеление души, чудотворные силы противостоять злу, любовь и блага. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!
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Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, сбылась заветная мечта и было много сладостей. С этим удивительным, волшебным, добрым праздником — Днем Святого Николая!
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С Днем Святого Николая! Желаю хороших подарков от святого, а в жизни — светлый путь к успеху и мечте. Пусть в доме царит радость и здоровье, в семье — взаимопонимание и благосостояние, в сердце — любовь и надежда. И пусть сегодня будет чудесное утро, чудесный день и сказочный вечер!
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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю с утра проснуться с прекрасным настроением и светлым ожиданием, с искренними чувствами и предвкушением счастья. Желаю, чтобы день прошел красиво и интересно, а вечер подарил уютную атмосферу семейного праздника и добрую радость.
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Поздравления с Днем Святого Николая в стихах
Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Щире серце тобі бажає,
У день Святого Миколая!
Поздравления с Днем Святого Николая в стихах 2020
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить Святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов'ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!
***
Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!!!
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!
***
Щиро вітаю із Святим Миколаєм!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!
Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!
Лучшие поздравления с Днем Святого Николая 2020
Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає
Всі дороги і будинки,
Всі дерева і ялинки.
Ніби казка на малюнку –
Сніг малює візерунки.
Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай .
Він несе свої вітання,
Радість, свято, побажання:
Щоб у кожній хаті – всі були багаті!
Щоб у кожнім домі всі жили в любові!
***
Вечір стане на порозі,
З`явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають –
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!
***
Святий Миколаю,
Тебе я чекаю,
У нічку святкову
З'явись мені знову
З небесної казки.
Для Божої ласки
Я рученьки зношу:
Дай долю хорошу
Для мене – дитини,
Й моєї родини
І тяжіль камінний
Зніми з України.
***
У цей день ми просимо дива
І здоров'я для рідних.
І корову, і верблюда,
І путівку на двох,
І, щоб збулися всі бажання,
Щоб сповнилися мрії,
Випарувалися страданья,
І негаразди, і понти.
Микола у всьому допоможе.
***
На Миколай загадай
Бажання найпотаємніше.
Близьких своїх завжди плекай,
Бо вони в тебе – найцінніше.
Живи у мирі і добрі,
І відганяй думки погані.
Достаток буде у дворі
І будуть шанси тобі дані.
***
В ці дні чекаємо чудес,
Які прийдуть до нас з небес.
Один із днів я точно знаю -
Це день святого Миколая.
Хай Миколай тобі сповна,
Подарить щастя і добра.
Хай дасть тобі надію й ласку,
Щоб ти попав в чарівну казку.
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