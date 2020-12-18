Каждый год маленькие дети страны ожидают сказочный праздник – День святого Николая, который отмечают 19 декабря. Это один из самых любимых праздников, как детей, так и взрослых, ведь ночь с 18 на 19 декабря очень таинственна и наполнена чудом. Поэтому утро 19 декабря является едва ли не одним из лучших, ведь дарит настоящее новогоднее чудо. Поздравления с Днем Святого Николая – читайте далее.

День святого Николая считается одним из самых почитаемых праздников Церкви. Из-за своей доброты, отзывчивости и любви к ближним – святой получил такую популярность среди христиан, и этого праздника больше всего ждет малышня, которой седобородый дедушка оставил кучу подарков под подушкой. Самые лучшие поздравления пригодятся в такой светлый, исполненный магией, день.

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Поздравления с Днем Святого Николая в прозе

Для всех детей, которые вели себя в этом году хорошо, Святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей, и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!

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Поздравляю с днем Святого Николая Чудотворца! Это праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, а дети с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или волшебный сапожок, ведь так приятно найти в нем подарки. Пусть этот праздник наполнит ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а ваша жизнь будет яркой! С праздником!



Поздравления с Днем Святого Николая в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая и хочу пожелать приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, большой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды.

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С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесет: исцеление души, чудотворные силы противостоять злу, любовь и блага. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

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Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, сбылась заветная мечта и было много сладостей. С этим удивительным, волшебным, добрым праздником — Днем Святого Николая!

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С Днем Святого Николая! Желаю хороших подарков от святого, а в жизни — светлый путь к успеху и мечте. Пусть в доме царит радость и здоровье, в семье — взаимопонимание и благосостояние, в сердце — любовь и надежда. И пусть сегодня будет чудесное утро, чудесный день и сказочный вечер!

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю с утра проснуться с прекрасным настроением и светлым ожиданием, с искренними чувствами и предвкушением счастья. Желаю, чтобы день прошел красиво и интересно, а вечер подарил уютную атмосферу семейного праздника и добрую радость.

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Поздравления с Днем Святого Николая в стихах

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає,

У день Святого Миколая!



Поздравления с Днем Святого Николая в стихах 2020

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить Святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!



Хай осінить своєю любов'ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!!!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!



Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!



Лучшие поздравления с Днем Святого Николая 2020

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку –

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай .

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті – всі були багаті!

Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Вечір стане на порозі,

З`явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Святий Миколаю,

Тебе я чекаю,

У нічку святкову

З'явись мені знову

З небесної казки.

Для Божої ласки

Я рученьки зношу:

Дай долю хорошу

Для мене – дитини,

Й моєї родини

І тяжіль камінний

Зніми з України.

***

У цей день ми просимо дива

І здоров'я для рідних.

І корову, і верблюда,

І путівку на двох,

І, щоб збулися всі бажання,

Щоб сповнилися мрії,

Випарувалися страданья,

І негаразди, і понти.

Микола у всьому допоможе.

***

На Миколай загадай

Бажання найпотаємніше.

Близьких своїх завжди плекай,

Бо вони в тебе – найцінніше.

Живи у мирі і добрі,

І відганяй думки погані.

Достаток буде у дворі

І будуть шанси тобі дані.

***

В ці дні чекаємо чудес,

Які прийдуть до нас з небес.

Один із днів я точно знаю -

Це день святого Миколая.

Хай Миколай тобі сповна,

Подарить щастя і добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.