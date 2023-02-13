Цікавим є те, що термін "радіо" вперше застосував британець Вільям Крукс у 1873 році, який займався хімією та фізикою. А саме слово походить від латинського дієслова "radiare", що означає "випромінювати". Пропонуємо красиву добірку картинок-привітань зі Всесвітнім днем радіо, зазначає 24 Канал.

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Історія Всесвітнього дня радіо

Всесвітній день радіо був започаткований ЮНЕСКО 13 лютого 2011 року, а у 2013 році цю ініціативу підтримала ООН.

Згідно із задумом Організації Об'єднаних Націй День радіо повинне служити зміцненню співпраці між усіма, хто має відношення до радіомовлення, а також нагадувати, що навіть в еру цифрових технологій, радіо залишається засобом спілкування та зв'язку для найбільшої аудиторії у всьому світі.

Картинки-привітання зі Всесвітнім днем радіо 2023

Всесвітній день радіо – картинки-привітання / Фото "Радіо Трек"

День радіо 2023 – гарні листівки / Фото з відкритих джерел

Привітання у картинках зі Всесвітнім днем радіо / Фото "Глибока.Інфо"

Всесвітній день радіо 2023 – чудові картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання зі Всесвітнім днем радіо / Фото з відкритих джерел

Привітання зі Всесвітнім днем радіо – картинки / Фото з відкритих джерел

День радіо 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото Obozrevatel

Всесвітній день радіо – чудові картинки-привітання / Фото з відкритих джерел