Привітання зі Святвечором 2023: теплі слова у віршах та прозі
6 січня українці відзначають Святий вечір, який передує великому християнському святу Різдву Христовому. Це свято знаменує народження Ісуса Христа, який був посланий Богом на Землю для порятунку людства. У Святвечір вся сім'я збирається разом за святковим столом, де ставлять 12 пісних страв й разом очікують першу зірку у небі, яка нагадує Вифлеємську зорю.
Також заведено у ці святкові дні вітати один одного за допомогою колядок й бажати миру, здоров'я та добробуту. 24 канал зібрав найкращі привітання у прозі та віршах зі Святвечором.
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Привітання зі Святим вечором у віршах
Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
Подякувати за все, що дав Господь,
Благати, щоб в мирі квітла Україна!
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
***
Звідусіль звучать колядки,
На порозі вже Різдво,
Миру я тобі бажаю,
Щастя хай несе воно.
Хай Святий прекрасний Вечір
Збере навколо всю рідню,
Радість, благодать й достаток
Хай в сім’ю увійдуть твою!
***
Відчиняйте двері до оселі,
вже Різдво ступає на поріг.
Знак добра, Господньої любові
у світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято прийде в кожну хату,
й в кожнім серці свій залишить слід
будьте щирі, дужі й багаті
щастя вам і довгих многогих літ!
Христос рождається!
Привітання у віршах та прозі зі Святвечером / Фото з відкритих джерел
Святий вечір на поріг –
світлого Різдва для всіх!
Хай до вас він завітає,
з тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
хай добро в сім’ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай Ісус вас не забуде!
***
Вечір вже Cвятий нагрянув,
Спалахнула на небі зірка,
Я бажаю добра і щастя
Щоб не було ніколи гірко.
Нехай чудесний Святий вечір
Будинок огорне добром,
І надія загориться
В душах праведним теплом.
***
Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри й терпіння
Та Божого благословіння.
***
Різдвяна нічка – незрівнянна:
Христос родився на землі!
Хай буде свято це щасливим,
хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
на щастя-долю у ваш дім,
надія й віра і все краще
хай будуть оберегом в нім!
Вітаю з Різдвом Христовим!
Святий вечір 2023 - привітання у віршах та прозі / Фото "РадіоТрек"
Привітання зі Святвечором у прозі
Нехай Святий вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос рождається!
***
В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті й доброї надії.
***
Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив дім радістю й затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться осторонь, поступившись дорогою важливим і безцінним речам.
***
В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зоря надії й любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.
Святий вечір в Україні – привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел
У Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії й світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!
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Нехай Різдвяний святвечір принесе в ваш будинок особливий дух свята, добра, любові й щастя. Я бажаю вам миру і світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї – щасливими, а справи – успішними. Зі Святвечором!
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Нехай Святвечір буде сповнений добра, радості та гармонії! Нехай Господь благословить всю твою сім'ю і близьких тобі людей, а яскрава зоря на небі вкаже вірний шлях! Бажаю тобі миру в душі та добробуту у всьому в це світле свято!
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Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними та на заміну отримувати чесноти. Зі Святвечором!