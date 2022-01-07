Зі святом: щирі привітання з Різдвом Христовим у прозі й віршах
Джерело:24 канал
7 січня усі православні християни зустрічають світлий день Різдва. У свято всі члени родини намагаються зібратись за одним столом, аби разом вшанувати появу маленького Спасителя.
Традиційно Різдво в Україні відзначають 7 січня. З цим світлим радісним днем варто привітати усіх родичів та друзів.
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Привітання з Різдвом Христовим-2022 у прозі
З Різдвом Вас вітаємо! З чистим й світлим святом! Нехай до Вашої оселі завжди заглядає щастя, любов і добро, здоров'я, а все погане хай проходить повз і ніколи не зупиняється біля ваших дверей!
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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю не підпускати до себе злість і з радістю зустрічати кожен день! Нехай твоя зірка сяє яскраво, нехай життя тішить подарунками та зустрічами з добрими людьми. Бажаю здоров'я тобі і твоїй родині, любові, удачі та Божої ласки!
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Я вітаю Вас з цим прекрасним святом! Адже в цей день народився наш Спаситель – Ісус Христос. Від щирого серця бажаю Вам і Вашим близьким: радості в оселі й спокою в душі. Нехай збудуться найзаповітніші мрії і здійсняться найпотаємніші бажання! З Різдвом!
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Привітання з Різдвом у прозі / Фото Pixabay
У це Різдво нехай прийде мир у ваші домівки, нехай радість наповнить душі, а любов – серця! Нехай надія, віра і оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, а кожен крок – впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, настрою відмінного і веселого свята в колі рідних і улюблених людей!
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Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий день бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай Ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать.
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Найсвітлішого, гарного, святкового настрою! Радості, блиску в очах, посмішок, позитивних думок і везіння, душевної гармонії і тільки справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла і світла буде оберігати кожен день. З Різдвом!
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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це по-справжньому казкове свято подарує найщиріші емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих та радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок та добробут.
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Вітаю з одним з найбільших і чудових християнських свят – Різдвом! Бажаю зустріти цей день в колі близьких і рідних людей, поділитися душевним теплом, радістю і веселим настроєм. Нехай Ваш будинок буде сповнений достатку, любові, веселощів, милосердя і смирення. Бажаю, щоб Господь чув ваші щирі молитви і допомагав у всіх справах!
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Красиві привітання з Різдвом Христовим-2022 у віршах
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
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З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов'ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
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Привітання з Різдвом у віршах / Фото Pixabay
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
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Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
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Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
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Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі й багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос народився! Славімо Його!