Традиционно Рождество в Украине отмечают 7 января. С этим светлым радостным днем стоит поздравить всех родственников и друзей.
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Поздравления с Рождеством Христовым-2022 в прозе
С Рождеством Вас поздравляем! С чистым и светлым праздником! Пусть в ваш дом всегда заглядывает счастье, любовь и добро, здоровье, а все плохое пусть проходит мимо и никогда не останавливается у вашей двери!
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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и с радостью встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует подарками и встречами с добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, любви, удачи и Божьей ласки!
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Я поздравляю Вас с этим прекрасным праздником! Ведь в этот день родился наш Спаситель – Иисус Христос. От всей души желаю вам и Вашим близким: радости в доме и покоя в душе. Пусть сбудутся самые заветные мечты и исполнятся самые сокровенные желания! С Рождеством!
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Поздравления с Рождеством в прозе / Фото Pixabay
В это Рождество пусть придет мир в ваши дома, пусть радость наполнит души, а любовь – сердца! Пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, а каждый шаг – уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, настроения отличного и веселого праздника в кругу родных и любимых людей!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый день желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть Ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать.
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Самого светлого, хорошего, праздничного настроения! Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. С Рождеством!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарит самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пусть согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.
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Поздравляю с одним из самых больших и замечательных христианских праздников – Рождеством! Желаю встретить этот день в кругу близких и родных людей, поделиться душевным теплом, радостью и веселым настроением. Пусть ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения. Желаю, чтобы Господь слышал ваши искренние молитвы и помогал во всех делах!
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Красивые поздравления с Рождеством Христовым-2022 в стихах
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов'ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
***
Поздравления с Рождеством в стихах / Фото Pixabay
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
***
Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі й багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос народився! Славімо Його!