Традиционно Рождество в Украине отмечают 7 января. С этим светлым радостным днем стоит поздравить всех родственников и друзей.

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Поздравления с Рождеством Христовым-2022 в прозе

С Рождеством Вас поздравляем! С чистым и светлым праздником! Пусть в ваш дом всегда заглядывает счастье, любовь и добро, здоровье, а все плохое пусть проходит мимо и никогда не останавливается у вашей двери!

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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и с радостью встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует подарками и встречами с добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, любви, удачи и Божьей ласки!

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Я поздравляю Вас с этим прекрасным праздником! Ведь в этот день родился наш Спаситель – Иисус Христос. От всей души желаю вам и Вашим близким: радости в доме и покоя в душе. Пусть сбудутся самые заветные мечты и исполнятся самые сокровенные желания! С Рождеством!

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Поздравления с Рождеством в прозе / Фото Pixabay

В это Рождество пусть придет мир в ваши дома, пусть радость наполнит души, а любовь – сердца! Пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, а каждый шаг – уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, настроения отличного и веселого праздника в кругу родных и любимых людей!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый день желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть Ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать.

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Самого светлого, хорошего, праздничного настроения! Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. С Рождеством!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарит самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пусть согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

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Поздравляю с одним из самых больших и замечательных христианских праздников – Рождеством! Желаю встретить этот день в кругу близких и родных людей, поделиться душевным теплом, радостью и веселым настроением. Пусть ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения. Желаю, чтобы Господь слышал ваши искренние молитвы и помогал во всех делах!

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Красивые поздравления с Рождеством Христовым-2022 в стихах

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов'ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Поздравления с Рождеством в стихах / Фото Pixabay

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!