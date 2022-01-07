Традиційно Різдво в Україні відзначають 7 січня. З цим світлим радісним днем варто привітати усіх родичів та друзів.

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Привітання з Різдвом Христовим-2022 у прозі

З Різдвом Вас вітаємо! З чистим й світлим святом! Нехай до Вашої оселі завжди заглядає щастя, любов і добро, здоров'я, а все погане хай проходить повз і ніколи не зупиняється біля ваших дверей!

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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю не підпускати до себе злість і з радістю зустрічати кожен день! Нехай твоя зірка сяє яскраво, нехай життя тішить подарунками та зустрічами з добрими людьми. Бажаю здоров'я тобі і твоїй родині, любові, удачі та Божої ласки!

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Я вітаю Вас з цим прекрасним святом! Адже в цей день народився наш Спаситель – Ісус Христос. Від щирого серця бажаю Вам і Вашим близьким: радості в оселі й спокою в душі. Нехай збудуться найзаповітніші мрії і здійсняться найпотаємніші бажання! З Різдвом!

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Привітання з Різдвом у прозі / Фото Pixabay

У це Різдво нехай прийде мир у ваші домівки, нехай радість наповнить душі, а любов – серця! Нехай надія, віра і оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, а кожен крок – впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, настрою відмінного і веселого свята в колі рідних і улюблених людей!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий день бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай Ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать.

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Найсвітлішого, гарного, святкового настрою! Радості, блиску в очах, посмішок, позитивних думок і везіння, душевної гармонії і тільки справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла і світла буде оберігати кожен день. З Різдвом!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це по-справжньому казкове свято подарує найщиріші емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих та радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок та добробут.

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Вітаю з одним з найбільших і чудових християнських свят – Різдвом! Бажаю зустріти цей день в колі близьких і рідних людей, поділитися душевним теплом, радістю і веселим настроєм. Нехай Ваш будинок буде сповнений достатку, любові, веселощів, милосердя і смирення. Бажаю, щоб Господь чув ваші щирі молитви і допомагав у всіх справах!

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Красиві привітання з Різдвом Христовим-2022 у віршах

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов'ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***



Привітання з Різдвом у віршах / Фото Pixabay

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!