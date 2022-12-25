Різдво Христове 2022: привітання зі світлим святом у віршах та прозі

25 грудня відзначається Різдво Христове згідно з григоріанським календарем. Це радісний день, який дарує надію нашим серцям, адже Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб кожна людина вже більш ніколи не відчувала себе покиненою та самотньою. Традиційно на Різдво заведено вітати родичів, друзів та близьких зі святом.

Цьогоріч українці зустрічають Різдво у час війни, однак Росії не вдасться зламати нас й відібрати свято. У молитві кожного українці сьогодні лунає прохання про мир та нашу перемогу. Ми віримо, що так само як Бог виконав свою обіцянку, пославши Ісуса Христа на землю задля визволення усього людства, так само він відповість і нам. І вже зовсім скоро засяє яскрава зоря радості та миру над нашими домівками.

З нагоди Різдва Христового 24 канал приготував для вас добірку привітань у віршах та прозі.

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Різдво Христове в Україні – привітання у віршах

З Різдвом Христовим вас вітаю!

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті та достатку,

Добра та миру в вашу хатку.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Різдво спустилося на землю,

І світить зірочка ясна.

Зима малює білим пензлем,

А на столі горить свіча.

Сердечно Вас з Різдвом вітаю!

Хай щастям повниться душа,

Хай Бог завжди допомагає,

Дарує справжні чудеса!

Любові, віри та надії,

Смирення, миру і тепла.

Хай збудуться важливі мрії,

Здорова буде вся сім’я!

Хай на столі буде багато,

І коляда нехай звучить.

Нехай в серцях панує свято,

Бо народився Божий син!

Привітання з Різдвом Христовим – вірші / Фото Canva

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов'ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Нехай Ісус Христос рожденний,

Що приходить у світ,

Дасть вам вік прожити.

Многих вам і благих літ!

Щоб Ісус маленький,

Що родився нині,

Приніс щастя й радість

Всій вашій родині.

Хай вашу хату зло обминає.

Живіть в мирі й злагоді –

Христос ся Рождає!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

У день святий Різдва Христового

Бажаю щастя Тобі земного,

Бажаю в душах відродити

Уміння вірити, любити,

А Бог щедрою рукою

За Твою віру, за терпіння,

Своє надасть благословіння.

Привітання з Різдвом Христовим у прозі

Вітаю із найсвітлішим святом — із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Янгол різдвяний захищає вашу родину!

***

Вітаю з радісним святом Різдва Христового! Хай у вашій душі назавжди поселяться мир, щастя та доброта. Хай ваш дім буде повний любові, а близькі та рідні люди будуть завжди поряд. Хай кожен день буде багатий на Боже благословіння і хай серце нічого не потребує!

***

З Різдвом Христовим! Нехай це свято подарує добро та радість. Бажаю, щоб у твоєму домі не гас вогонь добробуту, щоб твоє серце було зігріте любов’ю та надією. Нехай Різдво подарує для тебе диво, нехай на небі яскраво засяє твоя зірка щастя!

***

Кажуть, що на Різдво – пора чудес та див. Так ось: я хочу побажати, щоб неймовірне стало для тебе сьогодні доступним, намріяне – реальним, а таємне – приємним і явним. Нехай сяйво різдвяної зірки проллється на твоє життя і там назавжди поселиться незгасна любов, невичерпна енергія та довгождане щастя.

***

Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!

Різдво Христове в Україні – привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел

У світлу та магічну Різдвяну Ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим, та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а Доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

***

На Різдво в сімейному колі подякуємо Христу та Господу молитвою, адже вони чують всі наші думки та сподівання, а також бачать всі дії. Бажаю кожному отримати власне щастя та душевний спокій. Хай збудуться найбажаніші мрії!

***

Вітаю з Різдвом Христовим. І в це світле свято хочу побажати бачити тільки добре в навколишньому світі та знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити й ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

***

Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочу побажати бачити тільки найкраще у світі та знаходити у людях добро. Даруйте надію близьким, втілюйте свої мрії та щиро вірте і ніколи не забувайте про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що вже є, і насолоджуватись кожним моментом життя!

***

Христос народився, щоб осяяти душі своїм світлом. Тепер це світло є у кожного з нас. Тож бережімо його, цінуймо та щедро ділімося з тими, хто його потребує! Щасливого Різдва!