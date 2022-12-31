Згідно зі східним календарем покровителем 2023 року є Водяний Кролик. Вважається, що він поважає сімейних і добродушних людей. Ми підготували для вас новорічну добірку привітань у прозі та віршах, щоб ви могли побажати найважливішого своїм рідним, зазначає 24 канал.
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Новий рік 2023 – привітання у віршах
Новий рік йде в кожну хату,
Він ступає на поріг
І приносить все, що треба:
Комусь щастя, комусь – втіху.
Хочеться вам побажати
Миру, радості, добра.
Аби всі могли відчути
Радість сімейного тепла.
***
Щоб у 2023-му Вам таланило,
І в житті, щоб не сніжило,
Щоб цей рік почався вдало,
І прибутків більше стало!
Щоб омріяне збулося,
В хаті золото велося!
Криві стежки всі минали,
В справах успіх тільки мали!
Хай рік цей щедро Вас частує,
Щастя й радість Вам дарує!
***
З Новим роком, зі святом казковим,
Із щастям вітаю сьогодні вас новим.
Хай дім, як святкова ялиночка, сяє,
Хай свято на звершення вас надихає.
***
З Новим Роком! Всім добра,
Світла, посмішок, тепла,
Миру, радості, достатку
І у справах всіх – порядку!
Хай печалі із журбою
Рік старий візьме з собою.
А в Новому – тільки щастя
І чудовий світлий настрій!
***
З радістю прощаємось з цим роком,
Хай йде назавжди своїм кроком.
Хай буде Новий рік легким,
І теплі зустрічі у нім.
І щоб всі замерзлі мрії,
Розтопилися в надії,
Щоб життя відновило свої фарби,
І наші посмішки блищали, як ті скарби!
Гарні привітання з Новим роком 2023 – вірші та проза / Фото Canva
З Новим роком, з гарним святом,
Хай воно буде багатим:
На розваги, на успіх,
На щасливий друзів сміх!
Мрії, щоб усі збувались,
Нагороди здобувались.
Цілий рік був мир і лад,
І у всьому був гаразд!
***
З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Хай Рік Новий чудовим буде,
В душі запаляться вогні,
Нехай щастить завжди й всюди,
І будуть радісними дні!
Під бій годинника казковий
Найкращу мрію уявіть.
І знайте: все буде чудово,
Тому що це – чарівна мить!
Нехай ялинка мерехтлива
В оселю щастя принесе,
Нехай життя буде красивим
І легко вам вдається все!
***
З Новим роком, зі святом казковим,
Із щастям вітаю сьогодні вас новим.
Хай дім, як святкова ялиночка, сяє,
Хай свято на звершення вас надихає.
Привітання з Новим роком 2023 – чудові вірші та проза / Фото Canva
Привітання з Новим роком у прозі
Темні гірлянди, похмурі ялинки – цього року не так. Але в душі завжди вогник іскриться, посмішки просвічують нам. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу! Часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас, щоб щасливими були всі дні у нас!
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У це прекрасне свято, Новий рік, прийміть мої щирі вітання! Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя! Бажаю виконання найпотаємніших бажань!
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Вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023 подарує найголовніше – перемогу і світ. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого Нового року!
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Цього Нового року я бажаю Вам святково січня, яскравого лютого, успішного березня, безтурботного квітня, прибуткового травня та радості, яка триватиме з червня по листопад, і наприкінці бадьорого грудня! З новим роком!
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Новорічний кролик вже під дверима. Бажаю зустріти прийдешній 2023 рік в колі близьких і відданих друзів. Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги й турботи, а пухнастий заєць принесе нові радості. Успіхів, везіння і безмежного щастя в Новому році!
Привітання з Новим роком у віршах та прозі / Фото Canva
Вітаю з роком Кролика! Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ти автор. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, добробуту, везіння і звичайно ж щастя! Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться у твоєму шляху. З 2023 роком!
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Вітаю з Новим роком! Нехай життя іскриться, як келих дорогого шампанського. Нехай здоров’я буде міцним, а перемога швидкою. Бажаю тобі у 2023-му багато грошей, родинного тепла і затишку в душі.
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З Новим роком з усього серця вітаю! В цю чарівну, неповторну ніч я хочу побажати, щоб найсміливіші мрії обов’язково здійснювалися, а рік видався щасливим, легким, радісним та безтурботним. Нехай у минулому році залишаться всі сльози та негаразди, хвороби та біди, а в новому будуть лише радості, здоров’я, кохання та приємні миті. З новим щастям, новою удачею, з Новим роком!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю миру, домашнього затишку, гарного настрою, здійснення мрій, надій, достатку, щирої радості та міцного кохання. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато радісних зустрічей, веселощів, приємних подорожей. І нехай серце наповнюється щастям!
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Вітаємо вас із Новим роком 2023! Бажаємо перемоги та успіхів, приємних сюрпризів, а ще – веселощів, щирості, міцного здоров’я і добра!