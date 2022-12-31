Згідно зі східним календарем покровителем 2023 року є Водяний Кролик. Вважається, що він поважає сімейних і добродушних людей. Ми підготували для вас новорічну добірку привітань у прозі та віршах, щоб ви могли побажати найважливішого своїм рідним, зазначає 24 канал.

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Новий рік 2023 – привітання у віршах

Новий рік йде в кожну хату,

Він ступає на поріг

І приносить все, що треба:

Комусь щастя, комусь – втіху.

Хочеться вам побажати

Миру, радості, добра.

Аби всі могли відчути

Радість сімейного тепла.

***

Щоб у 2023-му Вам таланило,

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

***

З Новим роком, зі святом казковим,

Із щастям вітаю сьогодні вас новим.

Хай дім, як святкова ялиночка, сяє,

Хай свято на звершення вас надихає.

***

З Новим Роком! Всім добра,

Світла, посмішок, тепла,

Миру, радості, достатку

І у справах всіх – порядку!

Хай печалі із журбою

Рік старий візьме з собою.

А в Новому – тільки щастя

І чудовий світлий настрій!

***

З радістю прощаємось з цим роком,

Хай йде назавжди своїм кроком.

Хай буде Новий рік легким,

І теплі зустрічі у нім.

І щоб всі замерзлі мрії,

Розтопилися в надії,

Щоб життя відновило свої фарби,

І наші посмішки блищали, як ті скарби!

Гарні привітання з Новим роком 2023 – вірші та проза / Фото Canva

З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Мрії, щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

***

Хай Рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди й всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть.

І знайте: все буде чудово,

Тому що це – чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

***

З Новим роком, зі святом казковим,

Із щастям вітаю сьогодні вас новим.

Хай дім, як святкова ялиночка, сяє,

Хай свято на звершення вас надихає.

Привітання з Новим роком 2023 – чудові вірші та проза / Фото Canva

Привітання з Новим роком у прозі

Темні гірлянди, похмурі ялинки – цього року не так. Але в душі завжди вогник іскриться, посмішки просвічують нам. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу! Часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас, щоб щасливими були всі дні у нас!

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У це прекрасне свято, Новий рік, прийміть мої щирі вітання! Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя! Бажаю виконання найпотаємніших бажань!

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Вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023 подарує найголовніше – перемогу і світ. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого Нового року!

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Цього Нового року я бажаю Вам святково січня, яскравого лютого, успішного березня, безтурботного квітня, прибуткового травня та радості, яка триватиме з червня по листопад, і наприкінці бадьорого грудня! З новим роком!

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Новорічний кролик вже під дверима. Бажаю зустріти прийдешній 2023 рік в колі близьких і відданих друзів. Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги й турботи, а пухнастий заєць принесе нові радості. Успіхів, везіння і безмежного щастя в Новому році!

Привітання з Новим роком у віршах та прозі / Фото Canva

Вітаю з роком Кролика! Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ти автор. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, добробуту, везіння і звичайно ж щастя! Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться у твоєму шляху. З 2023 роком!

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Вітаю з Новим роком! Нехай життя іскриться, як келих дорогого шампанського. Нехай здоров’я буде міцним, а перемога швидкою. Бажаю тобі у 2023-му багато грошей, родинного тепла і затишку в душі.

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З Новим роком з усього серця вітаю! В цю чарівну, неповторну ніч я хочу побажати, щоб найсміливіші мрії обов’язково здійснювалися, а рік видався щасливим, легким, радісним та безтурботним. Нехай у минулому році залишаться всі сльози та негаразди, хвороби та біди, а в новому будуть лише радості, здоров’я, кохання та приємні миті. З новим щастям, новою удачею, з Новим роком!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю миру, домашнього затишку, гарного настрою, здійснення мрій, надій, достатку, щирої радості та міцного кохання. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато радісних зустрічей, веселощів, приємних подорожей. І нехай серце наповнюється щастям!

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Вітаємо вас із Новим роком 2023! Бажаємо перемоги та успіхів, приємних сюрпризів, а ще – веселощів, щирості, міцного здоров’я і добра!