Согласно восточному календарю, покровителем 2023 года является Водяной Кролик. Считается, что он уважает семейных и добродушных людей. Мы подготовили для вас новогоднюю подборку поздравлений в прозе и стихах, чтобы вы могли пожелать важнейшего своим родным, отмечает 24 канал.
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Новый год 2023 – поздравления в стихах
Новый год идет в каждый дом,
Он вступает на порог
И приносит все, что нужно:
Кому-то счастье, кому-то утешение.
Хочется вам пожелать
Мира, радости, добра.
Чтобы все могли почувствовать
Радость семейного тепла.
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
С Новым годом, с праздником сказочным,
Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.
Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,
Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.
***
С Новым Годом! Всем добра,
Светлая, улыбка, теплая,
Мира, радости, достатка
И в делах всех – порядка!
Пусть печали с тоской
Год старый возьмет с собой.
А в Новом – только счастье
И отличное светлое настроение!
***
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
Хорошие поздравления с Новым годом 2023 – стихи и проза / Фото Canva
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
***
Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.
Желаю вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.
***
С Новым годом, с праздником сказочным,
Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.
Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,
Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.
Поздравления с Новым годом 2023 – замечательные стихи и проза / Фото Canva
Поздравления с Новым годом в прозе
Темные гирлянды, хмурые елки – в этом году не так. Но в душе всегда огонек искрится, улыбки просвечивают нам. Пусть в следующем году будет достаточно всего: тепла, света, объятий, времени! Времени на семью, времени на поездки, времени работать и радоваться жизни. Пусть победа лопнет к нам, чтобы счастливыми были все дни у нас!
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В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайка на своих мягких кавычках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастья! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!
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Поздравляю с Новым годом и желаю всех земных благ. Пусть же 2023 год подарит самое главное – победу и мир. А еще простого человеческого счастья и надежды на светлое будущее. Пусть 12 месяцев Нового года удивляют только приятными новостями. Счастливого Нового года!
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В этом Новом году я желаю Вам празднично января, яркого февраля, успешного марта, беззаботного апреля, доходного мая и радости, которая продлится с июня по ноябрь, и в конце бодрого декабря! С новым годом!
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Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить грядущий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц доставит новые радости. Удачи, везения и безграничного счастья в Новом году!
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе / Фото Canva
Поздравляю с годом Кролика! Перевернутая страница в прошлом году и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать лучший сценарий на весь год, где будет любовь, благополучие, везение и конечно же счастье! Пусть все самое прекрасное и замечательное случится на твоем пути. С 2023 годом!
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Поздравляю с Новым годом! Пусть жизнь искрится, как бокал дорогого шампанского. Пусть здоровье будет крепким, а победа скорой. Желаю тебе в 2023 много денег, семейного тепла и уюта в душе.
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С Новым годом по всему сердцу поздравляю! В эту волшебную, неповторимую ночь я хочу пожелать, чтобы самые смелые мечты обязательно сбывались, а год выдался счастливым, легким, радостным и беззаботным. Пусть в прошлом году останутся все слезы и невзгоды, болезни и беды, а в новом будут только радости, здоровья, любви и приятных мгновений. С новым счастьем, с новой удачей, с Новым годом!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю мира, домашнего уюта, хорошего настроения, исполнения мечтаний, надежд, достатка, искренней радости и крепкой любви. Желаю, чтобы Новый год принес много радостных встреч, веселья, приятных путешествий. И пусть сердце наполняется счастьем!
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Поздравляем с Новым годом 2023! Желаем победы и успехов, приятных сюрпризов, а еще – веселья, искренности, крепкого здоровья и добра!