Передумовою виникнення свята стало анексування Росією Кримського півострову у 2014 році. Свято було започатковане указом тогочасного президента. Дата була обраною невипадково, адже здавна козаки українські святкували Покрову Пресвятої Богородиці, яку вважали своєю заступницею в боях. У цей день важливо вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за України й подякувати жінкам та чоловікам, які боронять нашу Україну зараз, зазначає 24 канал.

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Привітання у віршах з Днем захисників та захисниць України 2022

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Хай за обрій вируша

Ген до мрій твоя душа,

Хай тебе віншують в прозі

І рядочками вірша!

Хай зникають всі жалі

В небі, наче журавлі,

Шлю вітання захисниці

Української землі!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Привітання у віршах з Днем захисників та захисниць / Фото з відкритих джерел

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

З Днем захисника вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо,

Наш прекрасний український край!

***

На святу та й на Покрову

Хай летить молитви слово,

Хай до Господа летить,

А українському козацтву

Хай завжди й скрізь щастить!

Привітання у прозі з Днем захисників та захисниць України

Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисників та захисниць України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! З усього серця бажаю Вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

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Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Тож прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

Привітання з Днем захисників та захисниць України у прозі / Фото "УНІАН"

Вітаю вас із Днем захисників та захисниць України! З усього серця бажаю творчих успіхів, звершення всіх намічених планів, стабільності й процвітання. Головне, щоб не гриміли вибухи, не плакали наші матері, а наші діти жили в багатій і квітучій країні й відчували гордість за свою Батьківщину! Мирного неба і Божого благословіння вам!

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Дорогі наші, вітаємо вас з 14 жовтня! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом!

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У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі й хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам України!

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Вітаю вас із Днем захисників та захисниць України! Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!