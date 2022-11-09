Мова була і є найважливішим символом нашої боротьби за свободу. Розповсюджуючи та вшановуючи українську мову, ми відстоюємо інтереси власної держави. З нагоди цього важливого свята для нашого народу ми підготували гарні привітання, зазначає 24 канал.

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У День української писемності та мови щорічно розпочинається конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Найкращі учні школи мають змогу позмагатися щодо знання рідної мови. Переможці не тільки отримують похвальні листи та грамоти, а й фінансове винагородження. Мета цього конкурсу – популяризація мови серед молоді та утвердження державного статусу української мови.

Також у цей день ми вшановуємо пам'ять Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він є автором: "Повісті минулих літ", "Житіє святих князів Бориса і Гліба", "Житіє Феодосія Печерського". Дослідники вважають, що саме з нього розпочинається писемна українська мова.

Привітання у віршах з Днем української писемності та мови

Чудовий день у листопаді,

Писемності та мови День,

Велике свято українське,

Поваги гідне та пісень.

Шануйте завжди українську,

Співоча мова пестить слух,

Її почуєш – сум зникає,

І стане швидшим серця стук.

***

В День письменності української й мови

Закликаю: цінуй рідне слово,

Хай звучить воно в тебе у серці,

Хай бринить ніжно й тепло на денці.

Бережи й плекай мову рідну,

Хай і чути її буде, й видно.

Про красу дбай її й чистоту,

Хай вона набере висоту

І лунає завжди, усюди,

Хай на ній розмовляють всі люди,

Бо вона дивовижно красива,

Милозвучна та ніжна на диво!

***

З Днем писемності та мови!

Хай живе вкраїнське слово.

Бережімо, як святиню,

Мову рідну й Україну.

Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає,

Тих, хто нею розмовляє.

***

Наша мова, як та пісня,

В серці лине так барвисто.

Треба мову рідну вчити,

Шанувати й любити.

В День писемності вітаю!

Слова щирі надсилаю.

Хай зігріє солов’ятко,

Мови рідної зернятко.

В кожнім серці, щоб зростало,

Мову рідну прославляло.

Щоб усі на світі знали,

Розуміли, шанували.

З днем писемності – привітання у віршах / Фото з відкритих джерел

З днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум’яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

***

Велична, щедра і прекрасна мова.

Прозора й чиста, як гірська вода,

Це України мова барвінкова,

Така багата й вічно молода.

Рідна мова, мов гірська вода,

Рідна мова вічно молода,

Рідна мова, в серці з ранніх літ

Гордо лине мова у політ!

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й думи з ранніх літ,

Це мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине у політ!

***

Мова рідна, розквітай з роками,

Хай вшановують тебе в віках,

Щоб теплом і ніжними словами,

Ти була в народу на вустах.

Всіх вітаємо українців зі святом,

Щиросердно зичимо добра,

І хай у світі різних мов багато,

Солов’їна мова в нас одна!

***

Нехай свято писемності та мови,

Буде чарівнім та казковим,

Нехай приємним буде спілкування,

І збуваються ваші бажання,

Не знайте лиха та турботи,

Нехай вас оминають клопоти,

Кохання, надії, сил та здоров’я,

Щоб в злагоді жила ваша сім’я.

День української писемності та мови – привітання у прозі

Вітає з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

***

Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовіковою історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників.

У її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.

Бажаємо вам зберегти й утвердити українську мову, виплекану нашими пращурами, адже вона створює індивідуальне обличчя країни й нації. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя.

Привітання у прозі з Днем української писемності та мови / Фото з відкритих джерел

Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов'я, могутня пісня лісів і полів, дитячий лепет і мамина колискова – звучить у нашій рідній мові й залишається в пам'яті назавжди. Вітаю зі святом українського слова!

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Вітаємо вас, дорогі українці, з Днем української писемності та мови! Хочемо побажати вам безмежної любові до нашого дивовижного слова, яким користувалися відомі на увесь світ поети та письменники. Бажаємо вам завжди бути грамотними та шанувати здобутки видатних українських літераторів.

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Зі святом! Бажаємо завжди поважати українську мову, адже вона формує індивідуальне обличчя країни та нації. Нехай рідне слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя!

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Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців.