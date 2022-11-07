Починаючи зі 2000 року, всі охочі українці пишуть "Радіодиктант національної єдності" за допомогою якого вони можуть перевірити своє знання української мови. З нагоди цього важливого свята ми підготували чудові привітальні листівки, які потішать ваших рідних та друзів, пише 24 канал.

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"День української писемності та мови" був започаткований 9 листопада 1997 року Указом тодішнього президента. У цей день за традицією в школах проводять тематичні уроки з української мови та літератури, а також стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика.

Картинки-привітання з Днем української писемності та мови

День писемності – гарні картинки / Фото "Тернопільська міська рада"

З Днем писемності – картинки-привітання / Фото "Мова – ДНК нації"

Привітання з Днем української писемності та мови / Фото "Пустунчик"

Картинки з Днем української писемності та мови / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем української писемності та мови / Фото з відкритих джерел

День української писемності та мови – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

З Днем української писемності та мови – картинки / Фото з відкритих джерел

Привітальні листівки з Днем писемності / Фото "Реаліст"