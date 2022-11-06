24 канал разом з національною книжковою платформою Yakaboo пропонує десять книжок, які вам у цьому допоможуть.

До слова Будьмо єдиними: 24 канал став інформпартнером форуму "Українська – мова Перемоги"

"Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана"

Юлія Дворецька

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Не важливо, спілкувалися ви українською усе життя, або перейшли на українську зовсім нещодавно, помилок вам майже гарантовано не уникнути. Почасту дошкуляють обмежений словниковий запас та росіянізми, або неправильний наголос, або незнання нового правопису. Втім, саме на розборі типових помилок побудовано цю книжку. Матеріали книги – це 15-річний досвід авторки, редакторки й коректорки, яка знається на текстах на всі 100%!



"Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана" Юлії Дворецької

"Чути і бачити українською" (комплект із 2 книг)

Ольга Дубчак

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Як гадаєте, може, дійсно існує якийсь особливий тип "україномовної щелепи"? Ми так довго сміялися з цього мему. Звісно, нічого подібного у біологічному сенсі немає. Проте авторка цих книжок розповідає про те, як натренувати "українське вухо" та "українські очі". Мова – це спосіб мислення й відображення дійсності, це картина світу, яку почали малювати наші далекі пращури й продовжать довершувати наші далекі нащадки. Завдяки книжкам Ольги Дубчак ви дізнаєтеся багато цікавого про нашу мову, яка дозволяє вам чути та бачити українською.



"Чути і бачити українською" Ольги Дубчак

100 експрес-уроків української (комплект із 2 книг)

Олександр Авраменко

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Якщо пам'ятаєте, спочатку Авраменко вів відеоуроки на каналі "1+1". Ці випуски про те, як правильно: "вибирати" чи "обирати", "Пасха" чи "Великдень", "по четвергам" чи "по четвергах" та про інші, часом, важкі мовні дилеми, стали дуже популярними. Так з'явилися кишенькові зручні паперові довідники Олександра Авраменка, серед учнів якого – політики й представники шоубізнесу. Автор розповідає у легкій та цікавій формі про поширені помилки як у приватному, так і в офіційному спілкуванні.



100 експрес-уроків української від Олександра Авраменка

"Мова – не калька. Словник української мови"

Тарас Береза

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Суржик, росіянізми та іншомовні запозичення псують нашу мову. Калька – квапливий невірний переклад з інших мов, який ми застосовуємо, коли нам бракує лексичного запасу українською. У популярному словнику Тараса Берези опрацьовано понад 20 тисяч найбільш проблемних слів та висловів, які здатні значно збагатити мовну культуру кожного з нас. Такий словник прислужиться і фахівцям, що працюють з текстами, та усім, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.



"Мова – не калька. Словник української мови" Тараса Берези

"Мови нам на користь"

Софі Гардах

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Мови – як черешня: вивчив одну й одразу тягне взятися за інші. Дослідниця Софі Гардах вважає, що мовне розмаїття надихає й зачаровує людей, відколи вони навчилися розмовляти. Гайда у подорож у часі та просторі! Від месопотамських глиняних табличок до "книжкових кладовищ" середньовічних синагог, від втраченої мови кіпро-мінойських письмен до мови, винайденої дітьми у тихоокеанських колоніях Німеччини. Мови – те, що пов'язує нас з людьми усього світу. Так само як українська – код для упізнання своїх.



"Мови нам на користь" Софі Гардах

"Перемагати українською. Про мову ненависті й любові"

Ольга Дубчак

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Мова ненависті – це погано. Але коли йде війна, чи маємо альтернативу? Розберімо, що таке мова ненависті, які її особливості, чому вона необхідна у воєнний час, як ефективно воювати на мовному фронті. Будьте певні, українська вміє опиратися ворогам, бути й твердою крицею, і милим, затишним домом буття для українців. Наша мова – це передусім мова любові та підтримки. Зараз, як ніколи, ми маємо у ній потребу! Ця книжка – про те, як використовувати мову як зброю, і як плекати її попри все.



"Перемагати українською. Про мову ненависті й любові" Ольги Дубчак

"Культура слова. Мовностилістичні поради"

Олександр Пономарів

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Олександр Пономарів був культовим мовознавцем, за ним було "останнє слово" у дебатах про те, як говорити правильною українською. У цій книжці він дає поради щодо створення вашого унікального, вишуканого, грамотного стилю мовлення. Професор Пономарів вів блог на сайті BBC Ukrainian: і досі ми шукаємо порад щодо вибору лексики, вимови, синтаксису саме там. Це нове видання книжки було доповнене професором додатковими спостереженнями автора та його численних дописувачів.



"Культура слова. Мовностилістичні поради" Олександра Пономаріва

"Суржик. Між мовою і язиком"

Лариса Масенко

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Суржик – зло? По-перше, суржик – це явище. Явище побутування змішаних українсько-російських форм усного мовлення. Авторка розглядає історію виникнення суржику та пропонує подивитися на нього не тільки в аспекті мовознавчому, а й у соціальному та психолінгвістичному. Розділ про застосування суржику у художній літературі, масовій культурі та соціальних мережах – окрема цікава тема. Якщо ви вмієте розмовляти суржиком – це не погано, але й не добре, якщо тільки ви не навчитеся також і гарної літературної української.



"Суржик. Між мовою і язиком" Лариси Масенко