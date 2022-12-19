Привітання з Днем Святого Миколая: теплі слова у прозі та віршах для найрідніших
День Святого Миколая щороку згідно з юліанським календарем відзначають в Україні 19 грудня. Це свято символізує здійснення дитячих мрій та сімейний затишок. Цьогоріч у нас лише одна мрія – мир у всіх домівках та перемога над тими, хто намагається відібрати усе, що є цінним та важливим для нас.
Миколай є реальною історичною постаттю, який робив багато хороших справ й допомагав нужденним. Діти з нетерпінням чекають цього дня, а точніше ночі, бо саме вночі Миколай приносить бажані подарунки. Перед тим вони пишуть листи Чудотворцю й розповідають про свої добрі вчинки. Для того, щоб подарувати трішки добра та світла своїм близьким, пропонуємо вам чудові привітання у прозі та віршах, зазначає 24 канал.
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День Святого Миколая – привітання у віршах
Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.
***
Миколай до нас прийшов –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя, щоб знайшов
Ти в день святого Миколая.
Хай буде безліч навкруги чудес,
Хай буде мир у всьому світі,
Хай буде радість до небес,
Щоб навкруги всміхались діти!
***
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійснює!
***
Миколай Святий – добродій,
З подарунками спішить,
Хай вам дасть життя щедроти,
Від негоди захистить.
Щоби був достаток в хаті,
Та здоров’я у дітей,
Щоб сім’я була багата,
Та пошана від людей!
День Святого Миколая в Україні – привітання у віршах та прозі / Фото Amazing Ukraїne
З днем Миколая привітаю,
Здійснення бажання побажаю.
Щоб домівку Янгол беріг,
В здоров’ї й щасті був оберіг.
У день Святого Миколая
Хай щастя в дім твій завітає,
Хай принесе дарунків море,
Веселощі і яскраві зорі.
Хай буде все в цей день казково,
І настрій буде хай чудовим.
Краси бажаю, розмаїття,
Добра й здоров’я на століття!
***
З Днем Святого Миколаю
Від душі я вас вітаю,
Миру, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе хай Миколайчик
Торбу вам великого щастя,
І прожене хай із дому
Всі проблеми та напасті.
***
Його з дитинства кожен знає,
Прихід з надією чекають,
Він подарунки щедрі має,
Всіх з днем святого Миколая!
Нехай минає все погане,
А перешкод в житті не стане,
Щасливі будьте і кохані,
Хай втілюються завжди плани.
***
Здоровими, щоб всі були,
Від Миколая подарунки знайшли.
Кому різочку, кому презент, –
Це найчарівніший святковий момент.
Хай в цей день панує свято,
Поруч рідних буде багато.
Не сумуйте й не сваріться,
З усіма помиріться.
Привітання у прозі з Днем Святого Миколая
В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.
***
Вітаю з Днем Святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.
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Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні й весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!
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Вітаю з Днем святого Миколая, зі святом радості та щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі й радість з коханими й близькими людьми, наповнити свою оселю святковим затишком і променистим щастям.
Привітання з Днем Святого Миколая – проза та вірші / Фото "ТСН"
Щиро вітаємо вас з Днем Святого Миколая – одним з найсвітліших і найрадісніших свят усього християнського люду. З його приходом кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, котра під силу лише святому. Нехай добрий Святий принесе щастя у ваші сім’ї й благополуччя рідній Україні.
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Вітаємо вас з днем Святого Миколая! Це свято любові й душевної теплоти! У цей день навіть дорослі починають вірити в чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб зазирнути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти в ньому подарунки. Нехай це свято наповнить Ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а Ваше життя буде яскравим! Зі святом Вас!
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Свято святого Миколая – дуже важливий день. Він зігрітий благословенням, добром і радістю. Святого Миколая називають Чудотворцем, і, це правда. Адже саме в цей день виконуються всі найзаповітніші мрії. З усього серця вітаємо вас зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, радості й безхмарного щастя. Нехай у ваших домівках панує мир і спокій, нехай вас оточують хороші друзі. Нехай Господь завжди оберігає вас. Менше вам проблем, а більше удачі у всьому.
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В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я, домашнього затишку та миру.