З Днем рекламіста: значення свята, привітання у віршах, прозі та листівках

Щорічно 23 жовтня в Україні відзначають День рекламіста. Це свято креативних та натхненних людей, які займаються створенням та розміщенням реклами. Щоб ви могли привітати своїх друзів та знайомих з цим святом, ми підготували для вас добірку чудових картинок та щирих слів у прозі й віршах.

Термін "реклама" походить від латинського слова "reclamare" – викрикувати. Професія рекламіста є однією з найдревніших, адже вона з'явилася в античні часи. Колись у середньовіччі глашатаї викрикували різні тексти на ярмарках та площах міста, в яких розповідали про переваги певних продуктів. Тож їх можна вважати "прабатьками" сучасних менеджерів по рекламі, пише 24 канал.

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Значення Дня рекламіста

Це свято почали відзначати у 1994 році. Воно об'єднує людей, які працюють у сфері реклами: маркетологів, піарників, рекламодавців та менеджерів з реклами. За традицією рекламні агенції у це свято проводять корпоративні заходити, тематичні вечірки та цікаві конкурси, а також нагороджують найкращих співробітників.

Цьогоріч реклама набула нового значення та відтінку, оскільки під час війни за допомогою реклами можна охопити більше людей і розповісти на закордонну аудиторію про терористичні дії Росії проти України. Різні рекламні агенції створюють різні важливі меседжі та колаборації, щоб проінформувати, що ж насправді відбувається в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, про її воєнні злочини та геноцид українців.

Картинки-привітання з Днем рекламіста

День рекламіста 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем рекламіста 2022 /​ Фото "УНІАН"

Привітання з Днем рекламіста у картинках / Фото з відкритих джерел

День рекламіста картинки-привітання / Фото "Главред"

Гарні картинки-привітання з Днем рекламіста / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем рекламіста у віршах

У День працівників реклами,

Вітаємо вас, друзі,

Важко висловити все словами,

А без слів ніяк не можна.

Бажаємо, щоб удача,

За собою повела,

Навіть складні завдання,

Вирішити вам допомогла!

Щоб клієнтів було багато,

І замовлення йшли річкою,

Настрою вам святкового,

Щоб кликав вас за собою!

***

У День працівника реклами

Вас привітати будемо раді!

Побажаємо нескінченно

Щастя, радості звичайно!

Щоб клієнтів було багато,

Серйозніше та багатше,

Щоб прийшли до вас на підмогу,

Дні, щоб стали солодше, яскравіше!

***

Кавалери, супер дами,

З Днем працівників реклами!

Просувайте ви товари,

Отримуйте гонорари.

Нехай живеться дуже солодко,

І йде робота гладко.

Цим насолоджуйтеся життям,

Незмінно посміхайтеся всім дням!

Привітання у віршах з Днем рекламіста / Фото "Canva"

Без реклами не впізнати нас всіх новинок, не купити.

Побажаємо в День рекламіста Вам здоров’я і любові,

Будьте завжди в роботі – веселі, добрі, легкі,

Не зустрічаються нехай лиха, невдачі на шляху.

Вам бажаємо тільки світла, натхнення, позитиву,

Бути завжди в роботі з дружним колективом.

***

Вічний двигун торгівлі

Був давно винайдено.

Майстер думки, майстер слова –

Рекламіст зветься він!

Бажаємо Вам, рекламісти

Просування, креативу,

Нехай ростуть доходи швидко –

Справа сенсу набуває!

Привітання з Днем рекламіста у прозі

Розвиток бізнесу неможливий без організації рекламних проєктів. Займаються створенням реклами творчі, креативні, захоплені своєю роботою люди. Вітаючи з професійним святом, бажаємо вам, шановні рекламники, щоб любов і щастя завжди вас оточували й надихали на створення нових шедеврів!

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Шановні творці реклами, золота осінь дарує вам професійне свято. Прийміть щиросердні вітання в цей чудовий день! Ваша робота допомагає споживачам орієнтуватися у величезному океані товарів і послуг. Бажаємо творчого натхнення, свіжих ідей і нестримного польоту фантазії!

Привітання у прозі з Днем рекламіста / Фото "Canva"

Працівник реклами, завдання твоє складне і важливе. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені вітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення і вільного польоту фантазії. Зі святом!

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Завдяки вашій відмінній роботі покупець поінформований про якість продукції сучасного ринку. Ви знаєте, як вигідно піднести всі чесноти товару і вміло приховати його недоліки. Креативний підхід і комунікабельність у вас в крові. Успіхів вам і творчих успіхів у роботі!

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Рекламістам в їх свято підносимо самі чудові побажання! Нехай ніколи не вичерпається їх натхнення, адже вони народжені для того, щоб своїм розумом і руками творити чудеса, фарбувати місто в яскраві фарби й мотивувати людей доторкнутися до бажаного і прекрасного!