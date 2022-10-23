Термин "реклама" происходит от латинского слова "reclamare" – выкрикивать. Профессия рекламиста является одной из самых древних, ведь она появилась в античные времена. Когда-то в средневековье глашатаи выкрикивали разные тексты на ярмарках и площадях города, где рассказывали о преимуществах определенных продуктов. Так что их можно считать "прародителями" современных менеджеров по рекламе, пишет 24 канал.

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Значение Дня рекламиста

Этот праздник начали отмечать в 1994 году . Оно объединяет людей, работающих в сфере рекламы: маркетологов, пиарщиков, рекламодателей и рекламных менеджеров. По традиции рекламные агентства в этот праздник проводят корпоративные мероприятия, тематические вечеринки и интересные конкурсы, а также награждают лучших сотрудников.

В этом году реклама приобрела новое значение и оттенок, поскольку во время войны с помощью рекламы можно охватить больше людей и рассказать на зарубежную аудиторию о террористических действиях России против Украины. Различные рекламные агентства создают различные важные месседжи и коллаборации, чтобы проинформировать, что же происходит в Украине во время полномасштабного вторжения России, о ее военных преступлениях и геноциде украинцев.

Картинки-поздравления с Днем рекламиста

День рекламиста 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем рекламиста 2022 / Фото "УНИАН"

Поздравления с Днем рекламиста в картинках / Фото из открытых источников

День рекламиста картинки-поздравления / Фото "Главред"

Хорошие картинки-поздравления с Днем рекламиста / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем рекламиста в стихах

У День працівників реклами,

Вітаємо вас, друзі,

Важко висловити все словами,

А без слів ніяк не можна.

Бажаємо, щоб удача,

За собою повела,

Навіть складні завдання,

Вирішити вам допомогла!

Щоб клієнтів було багато,

І замовлення йшли річкою,

Настрою вам святкового,

Щоб кликав вас за собою!

***

У День працівника реклами

Вас привітати будемо раді!

Побажаємо нескінченно

Щастя, радості звичайно!

Щоб клієнтів було багато,

Серйозніше та багатше,

Щоб прийшли до вас на підмогу,

Дні, щоб стали солодше, яскравіше!

***

Кавалери, супер дами,

З Днем працівників реклами!

Просувайте ви товари,

Отримуйте гонорари.

Нехай живеться дуже солодко,

І йде робота гладко.

Цим насолоджуйтеся життям,

Незмінно посміхайтеся всім дням!

Поздравления в стихах с Днем рекламиста / Фото "Canva"

Без реклами не впізнати нас всіх новинок, не купити.

Побажаємо в День рекламіста Вам здоров’я і любові,

Будьте завжди в роботі – веселі, добрі, легкі,

Не зустрічаються нехай лиха, невдачі на шляху.

Вам бажаємо тільки світла, натхнення, позитиву,

Бути завжди в роботі з дружним колективом.

***

Вічний двигун торгівлі

Був давно винайдено.

Майстер думки, майстер слова –

Рекламіст зветься він!

Бажаємо Вам, рекламісти

Просування, креативу,

Нехай ростуть доходи швидко –

Справа сенсу набуває!

Поздравление с Днем рекламиста в прозе

Розвиток бізнесу неможливий без організації рекламних проєктів. Займаються створенням реклами творчі, креативні, захоплені своєю роботою люди. Вітаючи з професійним святом, бажаємо вам, шановні рекламники, щоб любов і щастя завжди вас оточували й надихали на створення нових шедеврів!

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Шановні творці реклами, золота осінь дарує вам професійне свято. Прийміть щиросердні вітання в цей чудовий день! Ваша робота допомагає споживачам орієнтуватися у величезному океані товарів і послуг. Бажаємо творчого натхнення, свіжих ідей і нестримного польоту фантазії!

Поздравление в прозе с Днем рекламиста / Фото "Canva"

Працівник реклами, завдання твоє складне і важливе. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені вітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення і вільного польоту фантазії. Зі святом!

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Завдяки вашій відмінній роботі покупець поінформований про якість продукції сучасного ринку. Ви знаєте, як вигідно піднести всі чесноти товару і вміло приховати його недоліки. Креативний підхід і комунікабельність у вас в крові. Успіхів вам і творчих успіхів у роботі!

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Рекламістам в їх свято підносимо самі чудові побажання! Нехай ніколи не вичерпається їх натхнення, адже вони народжені для того, щоб своїм розумом і руками творити чудеса, фарбувати місто в яскраві фарби й мотивувати людей доторкнутися до бажаного і прекрасного!