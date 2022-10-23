Термін "реклама" походить від латинського слова "reclamare" – викрикувати. Професія рекламіста є однією з найдревніших, адже вона з'явилася в античні часи. Колись у середньовіччі глашатаї викрикували різні тексти на ярмарках та площах міста, в яких розповідали про переваги певних продуктів. Тож їх можна вважати "прабатьками" сучасних менеджерів по рекламі, пише 24 канал.
Читайте також Привітання з днем народження для мами: щирі слова у віршах та прозі, чудові картинки-привітання
Значення Дня рекламіста
Це свято почали відзначати у 1994 році. Воно об'єднує людей, які працюють у сфері реклами: маркетологів, піарників, рекламодавців та менеджерів з реклами. За традицією рекламні агенції у це свято проводять корпоративні заходити, тематичні вечірки та цікаві конкурси, а також нагороджують найкращих співробітників.
Цьогоріч реклама набула нового значення та відтінку, оскільки під час війни за допомогою реклами можна охопити більше людей і розповісти на закордонну аудиторію про терористичні дії Росії проти України. Різні рекламні агенції створюють різні важливі меседжі та колаборації, щоб проінформувати, що ж насправді відбувається в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, про її воєнні злочини та геноцид українців.
Картинки-привітання з Днем рекламіста
День рекламіста 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем рекламіста 2022 / Фото "УНІАН"
Привітання з Днем рекламіста у картинках / Фото з відкритих джерел
День рекламіста картинки-привітання / Фото "Главред"
Гарні картинки-привітання з Днем рекламіста / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем рекламіста у віршах
У День працівників реклами,
Вітаємо вас, друзі,
Важко висловити все словами,
А без слів ніяк не можна.
Бажаємо, щоб удача,
За собою повела,
Навіть складні завдання,
Вирішити вам допомогла!
Щоб клієнтів було багато,
І замовлення йшли річкою,
Настрою вам святкового,
Щоб кликав вас за собою!
***
У День працівника реклами
Вас привітати будемо раді!
Побажаємо нескінченно
Щастя, радості звичайно!
Щоб клієнтів було багато,
Серйозніше та багатше,
Щоб прийшли до вас на підмогу,
Дні, щоб стали солодше, яскравіше!
***
Кавалери, супер дами,
З Днем працівників реклами!
Просувайте ви товари,
Отримуйте гонорари.
Нехай живеться дуже солодко,
І йде робота гладко.
Цим насолоджуйтеся життям,
Незмінно посміхайтеся всім дням!
Привітання у віршах з Днем рекламіста / Фото "Canva"
Без реклами не впізнати нас всіх новинок, не купити.
Побажаємо в День рекламіста Вам здоров’я і любові,
Будьте завжди в роботі – веселі, добрі, легкі,
Не зустрічаються нехай лиха, невдачі на шляху.
Вам бажаємо тільки світла, натхнення, позитиву,
Бути завжди в роботі з дружним колективом.
***
Вічний двигун торгівлі
Був давно винайдено.
Майстер думки, майстер слова –
Рекламіст зветься він!
Бажаємо Вам, рекламісти
Просування, креативу,
Нехай ростуть доходи швидко –
Справа сенсу набуває!
Привітання з Днем рекламіста у прозі
Розвиток бізнесу неможливий без організації рекламних проєктів. Займаються створенням реклами творчі, креативні, захоплені своєю роботою люди. Вітаючи з професійним святом, бажаємо вам, шановні рекламники, щоб любов і щастя завжди вас оточували й надихали на створення нових шедеврів!
***
Шановні творці реклами, золота осінь дарує вам професійне свято. Прийміть щиросердні вітання в цей чудовий день! Ваша робота допомагає споживачам орієнтуватися у величезному океані товарів і послуг. Бажаємо творчого натхнення, свіжих ідей і нестримного польоту фантазії!
Привітання у прозі з Днем рекламіста / Фото "Canva"
Працівник реклами, завдання твоє складне і важливе. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені вітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення і вільного польоту фантазії. Зі святом!
***
Завдяки вашій відмінній роботі покупець поінформований про якість продукції сучасного ринку. Ви знаєте, як вигідно піднести всі чесноти товару і вміло приховати його недоліки. Креативний підхід і комунікабельність у вас в крові. Успіхів вам і творчих успіхів у роботі!
***
Рекламістам в їх свято підносимо самі чудові побажання! Нехай ніколи не вичерпається їх натхнення, адже вони народжені для того, щоб своїм розумом і руками творити чудеса, фарбувати місто в яскраві фарби й мотивувати людей доторкнутися до бажаного і прекрасного!