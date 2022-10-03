З Днем лікаря 2022: гарні картинки-привітання зі святом

Міжнародний день лікаря цьогоріч припадає на 3 жовтня. Лікар — це одна з найвідповідальніших професій. Щодня наші лікарі рятують життя військовим та мирним жителям. Ризикуючи своїм життям, вони наближають день нашої перемоги. Не забудьте сьогодні їх привітати та подякувати.

Міжнародний день лікаря був заснований у 1971 році за ініціативи міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" ("Medecins Sans Frontieres"). Серед засновників є Міжнародний Червоний Хрест, ЮНІСЕФ і Мальтійський орден. Щорічно День лікаря відзначають у перший понеділок жовтня. З нагоди свята ми підготували для вас добірку яскравих картинок та віршів, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем лікаря 2022

З днем лікаря – привітання у картинках / Фото "Novyny LIVE"

Картинки-привітання з Днем лікаря 2022 / Фото "Радіо MAXIMUM"

Привітання з Днем лікаря у картинках / Фото з відкритих джерел

День лікаря 2022 картинки-привітання / Фото "Smart Phone Price"

Гарні картинки-привітання з Днем лікаря 2022 / Фото з відкритих джерел

День лікаря 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем лікаря 2022 у картинках /Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем лікаря у віршах та прозі

З Міжнародним днем лікаря

Я вас вітаю,

Служити своїй професії

Самовіддано бажаю.

Хай будуть сили й терпіння

Хворобам дати суворий бій,

Адже воїном здоров’я силу

Довірено самою долею.

Бажаю вам добра і щастя,

Щоб радість вам несла сім’я,

Тепло дарувати всім пацієнтам

І радіти життю у всі моменти.

***

Дорогі лікарі, немає у світі професії важливої, аніж ваша. Вітаю з Міжнародним днем лікаря та передаю свої щирі побажання безумовного щастя, затишку, здоров'я та енергії! Нехай гармонія володарює не лише в особистому житті, а й на роботі!

***

Сьогодні свято у лікарів,

І будуть привітання.

Адже щоб вилікувати людей

І сміливість треба, і терпіння,

Та й витривалість потрібна,

Без неї ніяк, правда.

Усього ми повинні побажати

Того, що так вам треба.

Ще здоров’я й успіхів,

Успіхів у різних життях

Сьогодні відзначає лікар

Свій день, своє світле свято.

Привітання з Днем лікаря у прозі та віршах / Фото "Сanva"

Вітаю з Днем лікаря! Якщо недуга захопити тіло – я не займуся самолікуванням, а без зволікання звернуся до тебе і тоді, неодмінно, скоро знову буду на ногах! У своє професійне свято приймаємо від мене найкращі й найтепліші побажання! Щастя тобі, довгих років, гарного настрою, палкого кохання і здійснення мрій!

***

У Міжнародний день лікаря

Хочу вам побажати,

Нехай душі горить свіча –

І їй не затухати.

Добра справа ваших рук –

Порятунок для всіх!

Нехай у житті буде вірний друг,

Супроводжує успіх!

***

Дякую вам, лікарю, за рецепт, пораду й участь! Дозвольте привітати вас з Днем лікаря! Нехай вам життя випише рецепт щастя і на додачу до нього нагородити удачею, гарним настроєм, щоб ніколи не траплялося приводів для смутку, але для посмішки їх було 365 у році, а іноді й ще більше! Будьте коханими, вірні своїм ідеалам і завжди вірте у свій вірний і ясний шлях!