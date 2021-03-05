З 8 березня: найтепліші привітання для жінок-колег у віршах, прозі та картинках

Джерело:24 канал
Міжнародний жіночий день – це прекрасний привід, аби привітати колег з їхнім святом. Однак, не лише одними тюльпанами чи солодощами можна донести колезі-жінці вітання. Красивим варіантом привітання будуть і теплі, щирі привітання у віршах, прозі й картинках
Чудове свято 8 березня так і віє радощами й весняним теплом! Не забудьте привітати всіх ваших жінок-колег зі святом, однак будьте при цьому толерантними і уникайте об'єктивізації типу "ви окраса нашого офісу". Кожній жінці буде найприємнішим те щире привітання, яке у першу чергу підкреслить, що вона особистість!
До речі Що подарувати жінці на 8 березня: оригінальні подарунки, які викличуть море приємних емоцій
Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!
***
Привітання з 8 березня колезі у прозі
Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними й цілеспрямованими, як ви є зараз! Нехай ваш потенціал росте, мотивація не вгасає, а досягнення збільшуються! Вітаємо зі святом!
***
Вітаємо вас від нашого колективу з днем 8 березня! Нехай цей день стане початком найсвітлішої смуги у вашому житті, щоб були присутні тільки позитивні емоції, тільки гарний настрій, посмішки, сміх і радість! А в професійному плані – кар'єрного зростання та підвищення зарплати! Будьте щасливі!
***
8 березня – перші весняні промені і скромне цвірінькання птахів, повітря наповнюється колись знайомими, теплими ароматами… Хочеться, щоб кожна жінка відчула романтику сьогоднішнього дня, його яскравість і чарівність. Милі пані нашого колективу, будьте щасливі і відкриті для нових, прекрасних горизонтів!
З Восьмим березня вітаєм,
Море квітів вам бажаєм!
Щоб від щастя ви цвіли,
Щоб раділи, як могли.
Буде хай в очах тепло,
А в житті завжди добро.
Хай усі цінують вас,
Адже ви найкращі в нас!
***
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/
Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!
***
З весни початком! З днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
Привітання з 8 березня колезі у віршах
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/
***
Зі святом весни і тепла,
Бажаю, жінки, вам добра.
Щоб не знали ні горя, ні зла,
Щастя, усмішок зичу вам сповна.
Хай на серці пісня звучить,
Сонце в душі нічого не затьмить.
Люди добрі в житті трапляються,
А ваші мрії завжди збуваються.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/3.htm
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/П
Картинки з 8 березня колегам
8 березня картинки колезі
Зі святом 8 березня
8 березня: привітання колегам на роботі
Листівки з 8 березня колезі