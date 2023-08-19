На Яблучний Спас вірянам заведено відвідувати службу в храмах, а також освячувати яблука, груші, виноград і сливи. Господині роблять випічку на основі яблук. У цей день багато моляться та просять Бога про здоров'я. 24 Канал зібрав красиві привітання з Яблучним Спасом у прозі.

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Привітання з Яблучним Спасом у прозі

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого та праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, хай буде лад у сім'ї, хай Бог відведе всі недуги та хвороби, хай радість і веселощі приходять у ваш дім.

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Нехай Другий Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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Я хочу привітати вас з Яблучним Спасом, а також побажати всього найкращого. У цей жаркий і такий чудовий день мені хочеться побажати вам море усмішок і радості. Хочу побажати вам виключно всього найкращого, бо по-іншому в цей святковий день і бути не може. А ще починайте запасатися яблучками, тому що осінь вже починає вступати у свої права. А там вже і до зими не далеко, так що яблучка вам точно знадобляться. Вдалого вам святкування! Всіх благ вашій родині.

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Вітаю з цим світлим і справді великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнити ваші серця добротою, любов'ю й прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!



Яблучний Спас / Фото Pinterest

Вітаю всю вашу родину з Яблучним Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя й успіху, внутрішньої гармонії й спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

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Мені дуже хочеться привітати вас зі святом, яке відзначають сьогодні в нашій країні. Це свято вважається одним з найбільш шанованих, тому я не можу залишити вас без привітання. Йдеться про Яблучний спас, який по-іншому можна назвати як Преображення Господнє. Хочу побажати миру вашого будинку, а також достатку вашої сім’ї. Проведіть цей день за добрими справами, тому що це свято передбачає саме таке світле і добре ставлення до всіх. Я хочу побажати вам міцного здоров’я, яке не буде вас підводити ніколи в вашому житті. Нехай цей святковий день подарує вам багато радості й позитивних емоцій. А ще починайте готуватися до осіннього сезону, тому що він вже не за горами, а, згідно з традиціями православних слов’ян, саме після Яблучного Спаса починає вступати у свої права осінь.

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Вітаю зі святом Іншого Яблучного Спаса і Преображення Господнього! Бажаю вам змінюватися на краще, ставати більш високодуховними, з кожним днем ​​перетворювати свій внутрішній світ і вдосконалюватись. Бажаю здоров'я, радості, надії, віри, любові та достатку.



З Яблучним Спасом / Фото Vitannya.in

Нехай Господь береже вас в цей день і протягом усього життєвого шляху. Нехай віра допомагає вам долати невдачі долі. Нехай у ваше життя вносяться тільки світлі, ясні й сонячні події, а рука ангела-охоронця відчувається повсюдно. Нехай щира і духовна чистота не покидає вас в особистих відносинах, а люди оточують вас віддані й надійні.

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Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один зі Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подію, буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнити нас у своїй вірі.

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Вітаю вас із Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше та найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові та милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець – Ісус Христос.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю перетворитися разом з природою і відкрити нову сторінку у своєму житті, сторінку, в якій не буде печалей. Бажаю солодких яблук на столі й щасливих усмішок на обличчі. Бажаю міцного здоров’я всієї сім'ї та світлого затишку в домі.