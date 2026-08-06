Яблучний Спас 2026: найкращі привітання своїми словами, у віршах і листівках

6 серпня в Україні відзначають Яблучний Спас, або Другий Спас – одне з найтепліших літніх свят, яке асоціюється з ароматом яблук, родинними зустрічами та добрими словами. Це ще одна нагода згадати про близьких і подарувати їм трохи уваги.

Якщо не знаєте, що написати у святковому повідомленні, 24 Канал зібрав найкращі привітання.

Привітання з Яблучним Спасом на українській мові вірші

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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

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З рум’яним яблуком зайшов до хати Спас,

Преображенська зірка в небі сяє,

Хай Божа Благодать зійде на вас,

Хай щастя вас в цей день благословляє!

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З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

З Яблучним Спасом картинки українською



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З Преображенням вітаю,

Радості тобі бажаю!

Щоб яблук повні були жмені,

І купу грошей у кишені!



***

Яблуком медовим пригощайтесь, люди

Це дарунок Божий у святковий час.

Злагода і єдність хай між нами буде,

І любов Господня благословить нас.

З Яблучним Спасом!



***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Картинки з Яблучним Спаса



Листівка з Яблучним Спасом / Фото Колаж 24 Каналу





Вітання зі Спасом картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу





Вітання з Яблучним Спасом в картинках / Фото Колаж 24 Каналу



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