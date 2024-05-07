Найщиріші привітання з днем весілля від друзів: проза та картинки

Весілля друзів, мабуть, одна з найочікуваніших подій у житті. Нарешті люди, яких ви дуже любите, узаконюють стосунки та стають на спільний шлях сімейного життя.

Перед такою важливою подією потрібно обов'язково знайти гарне привітання. Щирі побажання від друзів знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.

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Чудові привітання від друзів з весіллям

Вітаємо вас, дорогі наречені! Нехай життя буде сповнене дивовижними спільними моментами. Любіть одне одного, шануйте і підтримуйте в усіх випробуваннях. З найкращими побажаннями, від друзів (ваші імена).

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Вітаю з початком спільного життя! Нехай ваше кохання буде міцним, як скеля, ніжним, як пухнаста хмаринка, і барвистим, як найяскравіше сонце на небі!

Вітаємо з днем весілля / Фото "Радіо MAXIMUM"

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Щиро вітаємо з початком нового етапу життя! Нехай ваше кохання буде незгасною свічкою, яка освітлюватиме кожен день. Бажаємо взаєморозуміння, витримки та спокійного сімейного життя. Міцно обіймаємо, (ваші імена).

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Вітаємо найчарівнішу пару на світі! Нехай кожен день буде наповнений сміхом, радістю і незабутніми моментами. Нехай ваше кохання стане втіленням найяскравіших мрій! Від друзів дитинства, (ваші імена).

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Вітаю з днем весілля, мої дорогі! Дуже щаслива бути поруч у цю особливу мить. Ви двоє – ідеальний дует, який зігріває серця своїм коханням. Нехай неймовірні почуття ростуть кожного дня, дарують щастя та радість. Ви – найкраща пара, яку я знаю. Вірю, що подружнє життя буде, як казка.

Вітаємо з днем весілля / Фото "Побажайко"

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Вітаємо найкращу пару! Нехай життя буде, як найцікавіша книга, яку ви читатимете разом. Нехай кожна її сторінка наповниться радістю, коханням і пригодами! Дуже вас любимо, від найкращих друзів (ваші імена).

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Дорогі друзі, вітаємо з одруженням! Сьогодні ваше кохання стало ще сильнішим, поцілунки – яскравішим, а обійми – теплішими. Нехай кожен момент спільного шляху буде наповнений взаєморозумінням та підтримкою. Тіште одне одного кожного дня. Бажаємо вам безмежного щастя!

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Нехай весілля буде початком найкращих років у вашому житті. Любіть, підтримуйте і цінуйте одне одного. Від (ваші імена).