"Світла Вербниця настала": зворушливі привітання з Вербною неділею у прозі та віршах
9 квітня християни відзначають Вербну неділю, яка знаменує в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. У цей світлий день заведено освячувати в церкві гілочки верби та вітати рідних.
"Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень" – таке привітання звучатиме по всій Україні. 9 квітня віряни відзначають особливий, світлий день. Нетерпляче очікують на свято Воскресіння Господнього. 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у прозі та віршах, які у Вербну неділю варто надіслати рідним і друзям.
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Привітання з Вербною неділею 2023 у віршах
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоб ви були завжди здорові
Щоб радісно зустріли свято Пасхи!
***
Господь нас всіх благословить сьогодні,
Міцним здоров'ям, морем благ земних,
І гілочки верби мов рушники квітчасті,
Христові тихо стеляться до ніг!
***
Неділя вербна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pixabay
Привітання з Вербною неділею у прозі
Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі й серця, відкривши їх для всього найкращого!
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Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і добробуту. Зберігайте й оберігайте один одного від неприємностей, як легке полум’я свічки від випадкового подиху вітру.
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Вітаю тебе зі святом Вербної неділі! У цей день наш Господь увійшов у Єрусалим і вступив на шлях страждань заради порятунку людства. Нехай життя кожного з нас буде гідним цієї святої жертви!
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У день світлої Вербної неділі прийміть мої сердечні вітання! Нехай вам життя дарує тільки найсвітліші миті, радість і тріумфування, щастя й увагу близьких. Нехай чистотою і щирістю наповниться ваше життя, а всі ваші молитви, звернені до Бога, несуть добро і тепло!
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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!