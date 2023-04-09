"Світла Вербниця настала": зворушливі привітання з Вербною неділею у прозі та віршах

9 квітня християни відзначають Вербну неділю, яка знаменує в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. У цей світлий день заведено освячувати в церкві гілочки верби та вітати рідних.

"Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень" – таке привітання звучатиме по всій Україні. 9 квітня віряни відзначають особливий, світлий день. Нетерпляче очікують на свято Воскресіння Господнього. 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у прозі та віршах, які у Вербну неділю варто надіслати рідним і друзям.

Не пропустіть "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень": картинки-привітання з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею 2023 у віршах

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоб ви були завжди здорові

Щоб радісно зустріли свято Пасхи!

***

Господь нас всіх благословить сьогодні,

Міцним здоров'ям, морем благ земних,

І гілочки верби мов рушники квітчасті,

Христові тихо стеляться до ніг!

***

Неділя вербна до нас в гості завітала,

У час коли в зелені шати одіваються ліси,

Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,

Із побажаннями любові та краси!

І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,

Благословить Господь нам неньку Україну,

Щоб ми у радості та щасті довго жили,

Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!



Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pixabay

Привітання з Вербною неділею у прозі

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі й серця, відкривши їх для всього найкращого!

***

Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і добробуту. Зберігайте й оберігайте один одного від неприємностей, як легке полум’я свічки від випадкового подиху вітру.

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Вітаю тебе зі святом Вербної неділі! У цей день наш Господь увійшов у Єрусалим і вступив на шлях страждань заради порятунку людства. Нехай життя кожного з нас буде гідним цієї святої жертви!

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У день світлої Вербної неділі прийміть мої сердечні вітання! Нехай вам життя дарує тільки найсвітліші миті, радість і тріумфування, щастя й увагу близьких. Нехай чистотою і щирістю наповниться ваше життя, а всі ваші молитви, звернені до Бога, несуть добро і тепло!

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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!