Провідна неділя 2024: світлі привітання у картинках для найрідніших

Сьогодні в Україні відзначається Провідна неділя. У цей день варто пом'янути близьких, які померли, помолитися за їхні душі та сходити на могили.

На жаль, під час війни, яку розпочала Росія, багато українців втратили рідних та друзів. Чимало чоловіків та жінок віддали своє життя на фронті, борючись за нашу свободу та незалежність. Тож згадаймо сьогодні полеглих героїв.

До слова Важливі заборони Провідної неділі: що не можна робити на могилах родичів

LifeStyle 24 підготував привітання з Провідною неділею. Зберігайте нашу добірку та надсилайте гарні картинки усім близьким.

Провідна неділя 2024: привітання у картинках

Привітання з Провідною неділею / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Провідною неділею / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Провідною неділею / Фото "Твій світ"

Привітання з Провідною неділею / Фото "Твій світ"

Привітання з Провідною неділею / Фото vitannya.in.ua

Привітання з Провідною неділею / Фото vitannya.in.ua

Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Обирайте серед варіантів привітання, яке сподобалося вам найбільше.