На жаль, під час війни, яку розпочала Росія, багато українців втратили рідних та друзів. Чимало чоловіків та жінок віддали своє життя на фронті, борючись за нашу свободу та незалежність. Тож згадаймо сьогодні полеглих героїв.

До слова Важливі заборони Провідної неділі: що не можна робити на могилах родичів

LifeStyle 24 підготував привітання з Провідною неділею. Зберігайте нашу добірку та надсилайте гарні картинки усім близьким.

Провідна неділя 2024: привітання у картинках

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото forumsmile.com.ua

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото forumsmile.com.ua

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото "Твій світ"

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото "Твій світ"

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото vitannya.in.ua

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото vitannya.in.ua

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Провідна неділя 2024Привітання з Провідною неділею / Фото Pinterest

Обирайте серед варіантів привітання, яке сподобалося вам найбільше.