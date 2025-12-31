Поки світ загадує бажання, у нас воно лише одне на всіх, і ми знаємо, що саме захисники України втілюють його в життя щосекунди. 24 Канал підготував патріотичні привітання з Новим роком 2026 для військових у картинках, прозі й віршах. Дякуємо вам за кожен світанок, який став можливим завдяки вашій силі та незламності. Нехай цей рік стане для вас роком сили та головної звістки, на яку чекає кожна українська родина.

Патріотичні привітання з Новим роком 2026 для військових: картинки, проза й вірші

Своє привітання з Новим 2026 роком хочу розпочати з головного – нехай він буде переможним для всіх нас. Щоб усі були здорові, у сім'ї все ладилося. Всі прикрощі нехай забере з собою 2025-й, а у 2026-му, щоб все вдавалося. Нехай збудуться всі найзаповітніші мрії!

***

Завдяки тобі, захиснице, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай у Новому році тебе оминають ворожі кулі. Нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті, і ти повернешся додому живою і здоровою! Бажаємо тобі не втрачати віру. Зі святом!

Привітання з Новим роком 2026 для військових / Колаж LifeStyle24

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

***

Ви – гордість, честь, опора і для вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

Привітання з Новим роком 2026 для військових / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

***

Скоро настане Новий 2026 рік. Я вірю, захиснику, що в цьому році Україну чекає перемога, а нас з тобою – зустріч. Ти завжди в моєму серці і думках, я щодня молюся за тебе і знаю, що своєю мужністю ти нас рятуєш і захищаєш. Я бажаю тобі у Новому році міцного здоров'я, вірних друзів, спокою, сил та витримки. Знай, наступний Новий рік ми святкуватимемо разом у вільній єдиній країні!

***

Нехай 2026 рік відзначиться тільки приємними новинами! Нехай він буде переможний і сповнений радості! Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови й подальшого процвітання! Щасливого нового року та всіх гараздів!

Привітання з Новим роком 2026 для військових / Колаж LifeStyle24

***

З прийдешнім Новим роком,

Наші дорогі захисники!

Нехай Новий 2026 рік принесе

Нашій Україні мир та Перемогу

Ангела-Охоронця за плечима

Кожному Воїну!

Дякуємо Вам, наші Герої, за те,

Що мужньо захищаєте Україну!

Бережи Вас Бог!

***

Поки там святкує народ

Чарівний, світлий Новий рік,

Залишити ви не в силах службу,

Адже виконувати свій обов'язок вам потрібно!

Вам у Новий рік бажаю багато

Здоров'я міцного, сталевого,

Відваги, сил, море терпіння,

Лише бойового настрою!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.