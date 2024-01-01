З Новим роком Зеленого Дракона: милі привітання у картинках

Сьогодні починається Новий 2024 рік. Символом року є Зелений Дерев'яний Дракон. Нехай ця тварина принесе кожному мир, достаток, злагоду та гармонію в домі.

Хай у 2024 році збудуться бажання кожного українця, а мріємо ми зараз про одне – перемогу нашої країни над ворогом – Росією, яка розпочала цю криваву війну. Нехай у всіх здійснюються найзаповітніші мрії та бажання, хай у житті кожного примножується добро, радість, щастя та прибуток. Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх українців з Новим роком добіркою красивих картинок.

До теми Красиві привітання з прийдешнім Новим роком 2024 у прозі та віршах

Картинки-привітання з Новим роком 2024



З Новим роком / Фото "Побажайко"



З Новим роком 2024 / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Новим роком / Фото "Апостроф"



З Новим роком 2024 / Фото Lux.fm



Новий рік 2024 / Фото NTA



Новий рік 2024 / Фото Lux.fm



Картинки-привітання з Новим роком / Фото Радіо MAXIMUM



З Новим роком 2024 / Фото "Привітання"



Новий рік 2024 / Фото "Твій світ"