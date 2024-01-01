З Новим роком Зеленого Дракона: милі привітання у картинках
Сьогодні починається Новий 2024 рік. Символом року є Зелений Дерев'яний Дракон. Нехай ця тварина принесе кожному мир, достаток, злагоду та гармонію в домі.
Хай у 2024 році збудуться бажання кожного українця, а мріємо ми зараз про одне – перемогу нашої країни над ворогом – Росією, яка розпочала цю криваву війну. Нехай у всіх здійснюються найзаповітніші мрії та бажання, хай у житті кожного примножується добро, радість, щастя та прибуток. Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх українців з Новим роком добіркою красивих картинок.
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Картинки-привітання з Новим роком 2024
З Новим роком / Фото "Побажайко"
З Новим роком 2024 / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Новим роком / Фото "Апостроф"
З Новим роком 2024 / Фото Lux.fm
Картинки-привітання з Новим роком / Фото Радіо MAXIMUM
З Новим роком 2024 / Фото "Привітання"