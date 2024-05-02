У сьогоднішньому матеріалі LifeStyle 24 підготував чуттєві привітання з народженням сина. Надсилайте їх людям, які нещодавно стали батьками.

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Добірка гарних привітань з народженням сина

Вітаємо з народженням сина! Нехай він росте здоровим та щасливим. Нехай ця маленька дитина приносить вам лише позитивні емоції та радість.

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Вітаємо вашу родину з появою на світ маленького принца! Нехай кожен день з сином буде сповнений великої любові та незабутніх моментів.

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Нехай малюк буде джерелом безмежної радості та натхнення! Вітаємо з народженням синочка і бажаємо вашій родині добробуту та щастя.

Привітання для батьків хлопчика / Фото vjoy.cc

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Вітаємо з народженням синочка! Нехай тепер вашу родину зігрівають щирі усмішки, а домівка наповнюється веселим сміхом та яскравим світлом.

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З народженням сина! Нехай ваша родина завжди буде підтримкою та опорою одне для одного, а малюк – причиною безмежної гордості та радості!

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Нехай ваш синочок росте сильним і мудрим. Нехай не боїться досягати нових вершин, попри труднощі. Вітаємо з цим чудовим подарунком від життя!

Привітання для батьків хлопчика / Фото vjoy.cc

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Щиро вітаю, дорога сім'я! Нехай ваш синочок буде яскравим промінчиком у житті та освітлює кожен день своєю ніжністю та веселощами.

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Вітаємо з поповненням у родині! Бажаємо вам, щоб кожен дотик, кожен погляд, кожен момент з цим малюком запам'ятовувався та приносив радість.