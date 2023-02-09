Міжнародний день стоматолога 2023: історія свята та чудові картинки-привітання

9 лютого своє професійне свято відзначають стоматологи. Саме вони роблять усмішки людей красивими та білосніжними. Сьогодні чудова нагода, щоб привітати їх та подякувати за важливу роботу.

Стоматологія вважається однією із найдавніших галузей у медицині, оскільки зуби для людини завжди мали важливе значення. Вважається, що перші послуги з лікування зубів надавали ще за 7 тисяч років до нашої ери, зазначає 24 Канал.

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Історія Міжнародного дня стоматолога

У Всесвітній день стоматолога християни вшановують святу Аполлонію. Вона була християнкою й донькою олександрійського чиновника. 9 лютого 249 року гонителі християнства зв’язали її й підпалили з вимогою зректися своєї віри. Перед смертю жінку катували, вириваючи зуби. Проте вона самостійно кинулася у полум'я й загинула.

З того часу навіть існує повір’я: якщо вимовити ім'я Аполлонії, то зубний біль неодмінно вщухне.

Україна приєдналася до святкування Міжнародного дня стоматолога в 1993 році. Багато стоматологічних клінік у це свято проводять дні відкритих дверей та різноманітні акції, спрямовані на пропагування лікування та догляду за зубами. Завдяки стрімкому розвитку технологій стоматологія у наш час вирішує величезну кількість проблем із зубами. Тож ідучи до стоматолога, можна не боятися болісних процедур.

Картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога 2023

Міжнародний день стоматолога – картинки-привітання / Фото "Телеграф"

День стоматолога 2023 – гарні листівки / Фото "Кореспондент.net"

Привітання у картинках з Міжнародним днем стоматолога / Фото ONLINE.UA

Міжнародний день стоматолога 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "Апостроф"

Картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога / Фото "Телеграф"

Привітання з Міжнародним днем стоматолога – картинки / Фото "Факти"

День стоматолога 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день стоматолога – чудові картинки-привітання / Фото з відкритих джерел