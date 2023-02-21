Міжнародний день рідної мови 2023: картинки-привітання зі святом солов'їної
21 лютого в Україні та світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято нагадує про важливість мови, яка є інструментом у збереженні духовного та матеріального спадку кожного народу. Для українців мова – це не просто набір слів, а й могутня зброя у боротьбі з ворогом.
Міжнародний день рідної мови був заснований ЮНЕСКО і вперше його відсвяткували у 2000 році. Мета свята – показати важливість та підтримати самобутність кожної окремої мови світу. Свято нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні, зазначає 24 Канал.
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Картинки-привітання з Міжнародним днем рідної мови
Міжнародний день рідної мови – картинки-привітання / Фото "Молодіжний портал Волині"
Міжнародний день рідної мови 2023 – гарні листівки / Фото "Радіо Трек"
Привітання у картинках з Міжнародним днем рідної мови / Фото "Освіторія"
Міжнародний день рідної мови 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "ТСН"
Картинки-привітання з Міжнародним днем рідної мови / Фото "ТСН"
Привітання з Днем рідної мови – картинки / Фото DailyLviv.com
Міжнародний день рідної мови – привітання зі святом у картинках / Фото "Шпальта"
Міжнародний день рідної мови – картинки та листівки / Фото з відкритих джерел
Привітання у картинках з Міжнародним днем рідної мови – гарні листівки / Фото Obozrevatel