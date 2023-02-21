Міжнародний день рідної мови 2023: картинки-привітання зі святом солов'їної

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21 лютого в Україні та світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято нагадує про важливість мови, яка є інструментом у збереженні духовного та матеріального спадку кожного народу. Для українців мова – це не просто набір слів, а й могутня зброя у боротьбі з ворогом.