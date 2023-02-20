Масляна поєднує у собі язичницькі та християнські традиції. У наш час Масляний тиждень здебільшого є останнім етапом підготовки до Великого посту. Ми зібрали для вас красиві привітання з Масляною, які потішать ваших близьких, зазначає 24 Канал.
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Масляна 2023 – картинки-привітання зі святом
Масляна – картинки-привітання / Фото Etnosoft
Масляна 2023 – гарні листівки / Фото "НВ"
Привітання у картинках з Масляною / Фото з відкритих джерел
Масниця 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "Дзеркало тижня"
Картинки-привітання з Масницею / Фото з відкритих джерел
Привітання з Масляною 2023 – картинки / Фото з відкритих джерел
Масляна 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото "НВ"
Картинки-привітання з Масляною 2023 / Фото з відкритих джерел