Международный день родного языка был основан ЮНЕСКО и впервые его отпраздновали в 2000 году. Цель праздника – показать важность и поддержать самобытность каждого отдельного языка мира. Праздник напоминает о праве каждого разговаривать на родном языке в своей стране, отмечает 24 Канал.

Читайте также Масленица 2023: красивые картинки-поздравления для самых родных

Картинки-поздравления с Международным днем родного языка

Международный день родного языка - картинки-поздравления / Фото "Молодежный портал Волыни"

Международный день родного языка 2023 – красивые открытки / Фото "Радио Трек"

Поздравления в картинках с Международным днем родного языка / Фото "Освіторія"

Международный день родного языка 2023 – замечательные картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Международным днем родного языка / Фото "ТСН"

Поздравления с Днем родного языка – картинки / Фото DailyLviv.com

Международный день родного языка – поздравления с праздником в картинках / Фото "Шпальта"

Международный день родного языка – картинки и открытки / Фото из открытых источников

Поздравления в картинках с Международным днем родного языка – красивые открытки / Фото Obozrevatel