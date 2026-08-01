Саме тому 24 Канал зібрав красиві привітання з Медовим Спаса, які легко надіслати рідним і друзям.
Привітання з Медовим Спасом в прозі
- З Медовим Спасом! Бажаю, щоб добро, яке ви робите іншим, поверталося до вас сторицею, а серце завжди залишалося таким же теплим, як літній день.
- Зі святом! Нехай кожен ваш день буде наповнений спокоєм, а близькі завжди будуть поруч, як бджоли навколо квітучого поля.
- З Медовим Спасом, рідні мої! Хай Бог береже вас і вашу родину, а щастя приходить так само природно, як мед стікає з бджолиних сот.
- З Медовим Спасом! Нехай у вашому домі завжди буде тепло, у серці – спокій, а в житті – стільки ж солодких моментів, скільки меду в бджолиному вулику.
- З Медовим Спасом! Бажаю, щоб цей день став початком чогось доброго – нових звершень, приємних зустрічей і затишних вечорів з рідними.
Вітання з Медовим спасом у віршах
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
Привітання з Медовим спасом у картинках
Картинки з Медовим Спасом на українській мові / Фото Колаж 24 каналу
Листівка з Медовим Спасом / Фото Колаж 24 каналу
Вітання з Медовим Спасом 1 серпня / Фото Колаж 24 каналу
Якщо одного привітання замало, у нас є ще одна добірка. Ми зібрали красиві побажання з Медовим Спасом, або Маковія, які допоможуть зробити це свято ще теплішим для ваших рідних і друзів.