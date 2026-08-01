Саме тому 24 Канал зібрав красиві привітання з Медовим Спаса, які легко надіслати рідним і друзям.

Привітання з Медовим Спасом в прозі

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб добро, яке ви робите іншим, поверталося до вас сторицею, а серце завжди залишалося таким же теплим, як літній день.

Зі святом! Нехай кожен ваш день буде наповнений спокоєм, а близькі завжди будуть поруч, як бджоли навколо квітучого поля.

З Медовим Спасом, рідні мої! Хай Бог береже вас і вашу родину, а щастя приходить так само природно, як мед стікає з бджолиних сот.

З Медовим Спасом! Нехай у вашому домі завжди буде тепло, у серці – спокій, а в житті – стільки ж солодких моментів, скільки меду в бджолиному вулику.

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб цей день став початком чогось доброго – нових звершень, приємних зустрічей і затишних вечорів з рідними.

Вітання з Медовим спасом у віршах

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!



***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Привітання з Медовим спасом у картинках



Картинки з Медовим Спасом на українській мові / Фото Колаж 24 каналу



Листівка з Медовим Спасом / Фото Колаж 24 каналу



Вітання з Медовим Спасом 1 серпня / Фото Колаж 24 каналу



Якщо одного привітання замало, у нас є ще одна добірка. Ми зібрали красиві побажання з Медовим Спасом, або Маковія, які допоможуть зробити це свято ще теплішим для ваших рідних і друзів.



