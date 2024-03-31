Теплі привітання з католицьким Великоднем: найкращі побажання у прозі та віршах

Сьогодні, 31 березня, християни західного обряду святкують Великдень. Віряни чекають цього дня з нетерпінням, щоб привітати найближчих, провести час у сімейному колі та побажати один одному миру, затишку та перемоги.

Великдень – одне з найважливіших свят для вірян у всьому світі. Це символ перемоги життя над смертю, світла над темрявою. У добірці LifeStyle 24 ви зможете підшукати найкраще привітання для родичів, друзів чи просто близьких людей у віршах та прозі.

Зверніть увагу Зі світлим святом Великодня: найкращі картинки-привітання для найближчих

Привітання з Великоднем у віршах

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

У Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

***

З Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка Завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

Христос Воскрес!



Привітання з Великоднем / Фото "Апостроф"

Привітання з Великоднем у прозі

Христос Воскрес! Бажаю добра, процвітання та всіх благ. Нехай у душі панує тепло та спокій, над головою буде мирне небо, а поряд — рідні та друзі. Нехай благословенне свято принесе у вашу родину розуміння, гармонію та радість. Нехай усі сумніви, жалі та образи залишать вас назавжди, а залишиться лише щастя та любов!

***

Христос Воскрес! Бажаємо вам Божої благодаті на кожен новий день. Нехай благословення зійде на вашу сім'ю, а Господь дарує міцне здоров'я і довге активне життя, сповнене радісних подій. Нехай поряд по життю будуть лише вірні, добрі та чуйні люди. Нехай береже вас Господь і відводить усі біди та неприємності від вашого дому!

***

Бажаю вам непохитної віри, сильного здоров'я, терпіння та миру у вашому житті. Нехай світле Воскресіння Господа принесе вам радість, спокій та добру долю. Хай ваше життя буде наповнене теплом, любов’ю та злагодою.

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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і добробутом. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!

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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, гараздів і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!