Великдень – одне з найважливіших свят для вірян у всьому світі. Це символ перемоги життя над смертю, світла над темрявою. У добірці LifeStyle 24 ви зможете підшукати найкраще привітання для родичів, друзів чи просто близьких людей у віршах та прозі.
Зверніть увагу Зі світлим святом Великодня: найкращі картинки-привітання для найближчих
Привітання з Великоднем у віршах
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
У Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
З Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка Завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем / Фото "Апостроф"
Привітання з Великоднем у прозі
Христос Воскрес! Бажаю добра, процвітання та всіх благ. Нехай у душі панує тепло та спокій, над головою буде мирне небо, а поряд — рідні та друзі. Нехай благословенне свято принесе у вашу родину розуміння, гармонію та радість. Нехай усі сумніви, жалі та образи залишать вас назавжди, а залишиться лише щастя та любов!
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Христос Воскрес! Бажаємо вам Божої благодаті на кожен новий день. Нехай благословення зійде на вашу сім'ю, а Господь дарує міцне здоров'я і довге активне життя, сповнене радісних подій. Нехай поряд по життю будуть лише вірні, добрі та чуйні люди. Нехай береже вас Господь і відводить усі біди та неприємності від вашого дому!
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Бажаю вам непохитної віри, сильного здоров'я, терпіння та миру у вашому житті. Нехай світле Воскресіння Господа принесе вам радість, спокій та добру долю. Хай ваше життя буде наповнене теплом, любов’ю та злагодою.
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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і добробутом. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!
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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, гараздів і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!