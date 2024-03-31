Пасха – один из самых важных праздников для верующих во всем мире. Это символ победы жизни над смертью, света над тьмой. В подборке LifeStyle 24 вы сможете подыскать лучшее поздравление для родственников, друзей или просто близких людей в стихах и прозе.
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Поздравления с Пасхой в стихах
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
У Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
З Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка Завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой / Фото "Апостроф"
Поздравления с Пасхой в прозе
Христос Воскрес! Желаю добра, процветания и всех благ. Пусть в душе царит тепло и покой, над головой будет мирное небо, а рядом – родные и друзья. Пусть благословенный праздник принесет в вашу семью понимание, гармонию и радость. Пусть все сомнения, сожаления и обиды оставят вас навсегда, а останется только счастье и любовь!
***
Христос Воскрес! Желаем вам Божьей благодати на каждый новый день. Пусть благословение сойдет на вашу семью, а Господь дарует крепкое здоровье и долгую активную жизнь, полную радостных событий. Пусть рядом по жизни будут только верные, добрые и отзывчивые люди. Пусть хранит вас Господь и отводит все беды и неприятности от вашего дома!
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Желаю вам непоколебимой веры, сильного здоровья, терпения и мира в вашей жизни. Пусть светлое Воскресение Господа принесет вам радость, спокойствие и добрую судьбу. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, любовью и согласием.
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В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!