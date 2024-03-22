З нагоди Дня таксиста LifeStyle 24 публікує щирі привітання у прозі та віршах. Зберігайте чудові слова та надсилайте їх своїм близьким.

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День таксиста: привітання у віршах

У День таксиста бажаю пасажирів щедрих,

Друзів щирих, надійних, вірних,

Щоб Господь оберігав тебе в дорозі

І щирої тобі великої любові.

***

Ми з Днем таксиста вітаємо.

Дороги рівної бажаємо,

Завжди зеленого шляху,

Їздити завжди без страху.

І нехай клієнтів буде багато,

Які "чайові" лишають завзято,

Машина, щоб не підводила

І багато грошей приносила.

З професійним святом / Фото DilovaMova

***

Хай не сперечається ніхто,

Таксі найбільш прудке авто.



Щоб пасажир устиг усюди,

Таксі щосили старатись буде.



Багато клієнтів бажаю тобі,

Дороги рівної завжди.

***

Вітаю з Днем таксиста

І хочу побажати

Веселим бути, оптимістом,

За кермом не нудьгувати.

Щедрих, ввічливих клієнтів,

Що не ниють, не гудять.

Хай не буде ні конкурентів,

Ні жезла, ні цвяха!

***

Не легко таксисту, хоч свято у нього,

На зміні гарує й бажає одного –

Скоріше б вернутись додому,

Де рідні чекають й пишаються ним.

З професійним святом / Фото hochu.ua

День таксиста: привітання у прозі

Що побажати таксисту в його свято? Відсутності патрульних на дорозі, більше грошових замовлень, чуйних, цікавих та щедрих клієнтів. Щоб вірне авто жодного разу не ламалося, не турбувала взимку ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.

***

Вітаю з Днем таксиста. Щиро бажаю завжди й всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

***

Від щирого серця вітаю з професійним святом! Дешевого пального, низьких цін на СТО, щедрих та цікавих клієнтів. Щоб кожен день був яскравим, без нервів та поламок. З Днем таксиста!

З професійним святом / Фото Canva

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Вітаю з Днем таксиста! Бажаю, щоб траплялися лише привітні та ввічливі пасажири, щоб автомобіль працював безвідмовно, а замовлень було вдосталь. Здоров’я тобі, гарного настрою, гідних заробітків й лише зеленого світла на дорогах.

***

З Днем таксиста! Бажаю, щоб на твоєму шляху були лише рівні та розвантажені дороги, щоб замовлень було безліч і стільки ж вдячних клієнтів. Хай тобі завжди щастить у всьому!