З нагоди Дня таксиста LifeStyle 24 публікує щирі привітання у прозі та віршах. Зберігайте чудові слова та надсилайте їх своїм близьким.
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День таксиста: привітання у віршах
У День таксиста бажаю пасажирів щедрих,
Друзів щирих, надійних, вірних,
Щоб Господь оберігав тебе в дорозі
І щирої тобі великої любові.
***
Ми з Днем таксиста вітаємо.
Дороги рівної бажаємо,
Завжди зеленого шляху,
Їздити завжди без страху.
І нехай клієнтів буде багато,
Які "чайові" лишають завзято,
Машина, щоб не підводила
І багато грошей приносила.
З професійним святом / Фото DilovaMova
***
Хай не сперечається ніхто,
Таксі найбільш прудке авто.
Щоб пасажир устиг усюди,
Таксі щосили старатись буде.
Багато клієнтів бажаю тобі,
Дороги рівної завжди.
***
Вітаю з Днем таксиста
І хочу побажати
Веселим бути, оптимістом,
За кермом не нудьгувати.
Щедрих, ввічливих клієнтів,
Що не ниють, не гудять.
Хай не буде ні конкурентів,
Ні жезла, ні цвяха!
***
Не легко таксисту, хоч свято у нього,
На зміні гарує й бажає одного –
Скоріше б вернутись додому,
Де рідні чекають й пишаються ним.
З професійним святом / Фото hochu.ua
День таксиста: привітання у прозі
Що побажати таксисту в його свято? Відсутності патрульних на дорозі, більше грошових замовлень, чуйних, цікавих та щедрих клієнтів. Щоб вірне авто жодного разу не ламалося, не турбувала взимку ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.
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Вітаю з Днем таксиста. Щиро бажаю завжди й всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.
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Від щирого серця вітаю з професійним святом! Дешевого пального, низьких цін на СТО, щедрих та цікавих клієнтів. Щоб кожен день був яскравим, без нервів та поламок. З Днем таксиста!
З професійним святом / Фото Canva
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Вітаю з Днем таксиста! Бажаю, щоб траплялися лише привітні та ввічливі пасажири, щоб автомобіль працював безвідмовно, а замовлень було вдосталь. Здоров’я тобі, гарного настрою, гідних заробітків й лише зеленого світла на дорогах.
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З Днем таксиста! Бажаю, щоб на твоєму шляху були лише рівні та розвантажені дороги, щоб замовлень було безліч і стільки ж вдячних клієнтів. Хай тобі завжди щастить у всьому!