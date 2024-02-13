З Днем святого Валентина: добірка наймиліших привітань у картинках для усіх закоханих

Вже завтра, 14 лютого, світ відзначатиме одне з найтепліших та найромантичніших свят – День святого Валентина. На жаль, цього року не всі закохані пари України можуть бути поруч. Адже багато хто захищає нашу державу на фронті.

Однак навіть кохання на відстані, якщо воно справжнє, може подолати будь-які перешкоди. І українські чоловіки та жінки це лише доводять. Оскільки пристрасть та повага існують між ними навіть за тисячі кілометрів.

Теж цікаво Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

З нагоди Дня святого Валентина LifeStyle 24 підготував добірку зворушливих та неймовірно милих привітань у картинках. Надішліть ці чудові листівки своїм чоловікам, дружинам, хлопцям та дівчатам, обміняйтеся щирими почуттями. Нехай кохання зігріває ваші душі. Пам'ятайте, що воно завжди перемагає темряву.

День святого Валентина: привітання у картинках

День закоханих 2024 / Фото planbphoto.com

День закоханих 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

День закоханих 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

День закоханих 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

День закоханих 2024 / Фото Depositphotos

День закоханих 2024 / Фото Depositphotos

День закоханих 2024 / Фото "Країна У"

День закоханих 2024 / Фото planbphoto.com

День закоханих 2024 / Фото Telegraf

День закоханих 2024 / Фото Telegraf