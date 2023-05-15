Привітання з днем народження татові: найкращі листівки та зворушливі побажання до сліз

Опора, підтримка та любов, яку діти отримують від батька – неоціненні. Тому в його день народження важливо привітати та висловити вдячність. Найкращі привітання й побажання дивіться нижче.

Іноді татусі не люблять святкувати дні народження, але не можна не привітати зі святом одну з найрідніших людей. Дивіться добірку від 24 Каналу з найкращими листівками й картинками, а також зворушливими словами у віршах та прозі.

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Привітання з днем народження у віршах

Тато, на тебе рівняюся

І схожим бути прагну.

З Днем народження вітаю,

Я завжди тобою пишаюся!



Привітання з днем народження / Фото "Радіо Максимум"

Мій татусю, рідний, дорогий,

Щиро від душі тебе вітаю

Хай в житті світанок кожний твій

Сонечком серденько обіймає!

Хай щезають біди і дощі,

І добро тебе, мій милий тату,

Супроводжує завжди у твоїм житті

Доля радості несе багато!



Привітання з днем народження / Фото з пінтересту

З днем народження вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Будь завжди здоровим, тато,

Гарних літ тобі багато!



Хай здійсняться всі бажання,

Не покине дім кохання,

Мир і злагода панує,

Бог завжди в молитві чує!



Привітання з днем народження / Фото Kartynka.top

Тату, таточку, татусю,

Я до тебе пригорнуся

Й побажаю тобі щиро

Міцності, добра і миру…

Щоб ніколи не журився,

Друзів мав, дітьми гордився,

Праця, щоб була, як свято,

І росла, мов біб, зарплата.

З днем народження вітаю,

Міцно-міцно обіймаю!



Привітання з днем народження / Фото "Радіо Максимум"

Таточку сьогодні від душі

Хочу тебе, рідний, привітати,

Хай щезають із життя дощі

Мій найкращий, найдорожчий тату!

Хай світанки сонечко несуть,

Доля обіймає добротою,

Хай твій ангел кожен день іде,

Поруч, мій татусю із тобою!

Привітання з днем народження у прозі

Любий тато! Сьогодні ти іменинник, тож я поспішаю до тебе із вітаннями. А головне — хочу висловити свою подяку. За моє казкове дитинство, за все, чому ти мене навчив та продовжуєш навчати, за те, що завжди був готовий захистити та підтримати. Бажаю тобі залізного здоров’я, нескінченних сил, яскравого життя та нових бажань, які неодмінно повинні здійснитися. Ти найкращий тато у світі, з днем народження тебе!

***

Сьогодні у мене є можливість привітати найбільш унікальну людину на світі. Людину, якою я захоплююся і дорожу, бо знаю його з дитинства. На щастя, я знаю його дуже добре, а тому зміг у нього багато чому навчитися, що дозволило мені стати тим, хто я є. З Днем Народження, тато!



Привітання з днем народження / Фото Kartynka.top

З днем народження, дорогий тато. Нехай життя буде малиною, а мрія — барвистою веселкою, удача — вірною подругою, а щастя – постійним супутником. Будь міцно здоровий, душею оптимістичний і окрилений любов’ю близьких!

***

Дорогоцінний тату! Вітаю тебе із твоїм днем народження та з усього серця бажаю міцного здоров’я, сил та радості життя кожен день. Нехай життя твоє буде справжнім святом, а приводи для радощів будуть на кожному кроці! Нехай тебе оточують люблячі тебе близькі та вірні друзі. Ніколи не старій серцем, бо ти — найкращий тато у світі! Вітаю!



Привітання з днем народження / Фото "MoonZori"

Тату, вітаю з Днем народження! Обіймаю тебе думками з далекої відстані, та хочу побажати тобі натхнення, здоров’я, сили та витримки, віри та щастя, легких днів та мирного неба. Люблю тебе, дякую за все духовне й матеріальне!

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Татусю мій рідний, з днем народження тебе! Ти серце та голова нашої родини, любимо тебе та бажаємо ніколи не старіти душею, залишатися завжди в доброму гуморі, радувати нас своїми жартами та добрим здоров’ям. Нехай твоє життя ніколи не покинуть вірні друзі, справжнє кохання, добробут та мир, злагода та щастя. З днем народження, тато!



Привітання з днем народження / Фото Kartynka.top

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