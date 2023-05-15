Иногда папы не любят праздновать дни рождения, но нельзя не поздравить с праздником одного из самых родных людей. Смотрите подборку от 24 Канала с лучшими открытками и картинками, а также трогательными словами в стихах и прозе.

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Поздравления с днем рождения в стихах

Папа, на тебя равняюсь

И похожим быть стремлюсь.

С Днем рождения поздравляю,

Я всегда горжусь тобой!



Поздравления с днем рождения / Фото "Радио Максимум"

Мой отец, родной, дорогой,

Искренне от души тебя поздравляю

Пусть в жизни рассвет каждый твой

Солнышком сердечко обнимает!

Пусть исчезают беды и дожди,

И добро тебя, мой милый папа,

Сопровождает всегда в твоей жизни

Судьба радости несет много!



Поздравления с днем рождения / Фото из пинтереста

С днем рождения поздравляю,

Счастья и радости желаю,

Будь всегда здоров, папа,

Хороших лет тебе много!



Пусть исполнятся все желания,

Не покинет дом любви,

Мир и согласие властвует,

Бог всегда в молитве слышит!



Поздравления с днем рождения / Фото Kartynka.top

Папа, папочка, папаша,

Я к тебе прильнусь

И пожелаю тебе искренне

Прочности, добра и мира…

Чтобы никогда не сокрушался,

Друзей имел, детьми гордился,

Труд, чтобы был, как праздник,

И росла, как боб, зарплата.

С днем рождения поздравляю,

Крепко-крепко обнимаю!



Поздравления с днем рождения / Фото "Радио Максимум"

Папочка сегодня от души

Хочу тебя, родной, поздравить,

Пусть исчезают из жизни дожди

Мой самый лучший, самый дорогой тату!

Пусть рассветы солнышко несут,

Судьба обнимает добротой,

Пусть твой ангел каждый день идет,

Рядом мой отец с тобой!

Поздравления с днем рождения в прозе

Дорогой папа! Сегодня ты именинник, поэтому я спешу к тебе с поздравлениями. А главное – хочу выразить свою благодарность. За мое сказочное детство, за все, чему ты научил меня и продолжаешь учить, за то, что всегда был готов защитить и поддержать. Желаю тебе железного здоровья, бесконечных сил, яркой жизни и новых желаний, которые непременно должны сбыться. Ты самый лучший папа в мире, с днем рождения тебя!

***

Сегодня у меня есть возможность поздравить самого уникального человека в мире. Человека, которым я увлекаюсь и дорожу, потому что знаю его с детства. К счастью, я знаю его очень хорошо, а потому смог у него многому научиться, что позволило мне стать тем, кто я. С Днем Рождения, папа!



Поздравления с днем рождения / Фото Kartynka.top

С днем рождения, дорогой папа. Пусть жизнь будет малиной, а мечта – красочной радугой, удача – верной подругой, а счастье – постоянным спутником. Будь крепко здоров, душой оптимистичен и окрылен любовью близких!

***

Драгоценный папа! Поздравляю тебя с твоим днем рождения и всем сердцем желаю крепкого здоровья, сил и радости жизни каждый день. Пусть жизнь твоя будет настоящим праздником, а поводы для радости будут на каждом шагу! Пусть тебя окружают любящие тебя близкие и верные друзья. Никогда не старой сердцем, потому что ты лучший папа в мире! Поздравляю!



Поздравления с днем рождения / Фото "MoonZori"

Папа, поздравляю с Днем рождения! Обнимаю тебя мыслями с далекого расстояния и хочу пожелать тебе вдохновения, здоровья, силы и выдержки, веры и счастья, легких дней и мирного неба. Люблю тебя, спасибо за все духовное и материальное!

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Папочка мой родной, с днем рождения тебя! Ты сердце и глава нашей семьи, любим тебя и желаем никогда не стареть душой, оставаться всегда в хорошем настроении, радовать нас своими шутками и добрым здоровьем. Пусть твоя жизнь никогда не покинут верные друзья, настоящая любовь, благополучие и мир, согласие и счастье. С днем рождения, папа!



Поздравления с днем рождения / Фото Kartynka.top

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