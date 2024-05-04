Привітання з днем народження для прекрасної сестри: побажання, які пробирають до мурашок

Для багатьох людей сестра – це найрідніша людина у світі. Вона завжди вислухає, коли хочеться виговоритися, та допоможе, коли потрібно щось приховати від батьків. Така підтримка та опора – неймовірно важливі у житті.

Якщо у вашої сестри незабаром день народження, то зберігайте картинки, які підготував LifeStyle 24. Ці привітання точно зігріють її серце, піднімуть настрій та змотивують на досягнення нових вершин.

До теми Оригінально та колоритно: українські привітання з днем народження

Для найкращої сестри: щирі привітання з днем народження

Дорога сестро, щасливого тобі дня народження! Нехай цей день стане незабутнім. Ти завжди була для мене не лише сестрою, але й найкращою подругою. Бажаю здоров'я та щастя, нехай збуваються усі мрії!

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Сестричко моя кохана, вітаю з днем народження! Ти – моя найближча людина, і я дуже щасливий, що маю таку чудову сестру. Нехай цей день принесе тобі безмежне щастя, натхнення і нові яскраві враження. Люблю тебе!

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Дорога сестричко, вітаю з днем народження! Ти – найкраща сестра у світі, і я дуже пишаюся тобою. Бажаю неймовірної радості, невичерпного життєвого ентузіазму і безмежної любові. Нехай твій шлях завжди освітлює сонце!

З днем народження / Фото ForKids

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Сестро моя, щиро вітаю з днем народження! Ти – найважливіша людина в моєму житті, і я вдячний за твою безмежну любов і підтримку. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і величезного щастя!

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Сестро моя рідна, вітаю тебе з днем народження! Щиро бажаю неймовірного щастя, безмежної любові й реалізації всіх мрій. Знай, що я завжди буду тебе підтримувати. Нехай цей день стане особливим для всієї сім'ї!

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Дорога сестро, вітаю з днем народження! Твоя усмішка – моя найкраща нагорода. Нехай цей день буде сповнений радісних сюрпризів, яскравих вражень і безмежного щастя. Люблю тебе усім серцем і душею!

З днем народження / Фото ForKids

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Сестро моя, щасливого тобі дня народження! Твої сила й енергія завжди надихали нас на нові звершення. Бажаю безмежного щастя, сонячних днів і справжньої радості. Люблю, цілую та обіймаю, (ваше ім'я).

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Сестричко моя, вітаю з днем народження! Ти – найяскравіша зоря у небі, яка завжди освітлює мій шлях. Бажаю багато сміху, щастя й натхнення. Нехай цей день подарує тобі безліч незабутніх моментів!