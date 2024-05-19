Як привітати друга з днем народження: найгарніші побажання своїми словами та картинки

Часто друзі вітають одне одного доволі оригінально та смішно. Приходять додому з сюрпризом або дарують якісь цікаві подарунки. Однак, окрім таких веселих привітань, варто підготувати ще й щирі та гарні слова.

LifeStyle 24 знає, як буває складно знайти потрібне побажання, тому підготував декілька варіантів. Обирайте привітання, яке вас вразить та запам'ятається.

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Щирі привітання з днем народження для друга

Дорогий друже, з днем народження! Нехай цей день буде наповнений радістю, сміхом та щасливими моментами. Бажаю тобі величезного щастя, удачі у всіх справах та незабутніх пригод у житті. Щасливого святкування!

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Привіт, мій найкращий друже! Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб життя було таким же веселим і яскравим, як ти сам. Нехай цей день принесе багато радості, кохання та успіхів. І не забувай, що я завжди буду тебе підтримувати.

Вітаю з днем народження / Фото Depositphotos

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Сьогодні твій особливий день, друже! Бажаю, щоб усі мрії здійснювалися, а усмішка ніколи не зникала з лиця. Насолоджуйся кожним моментом, а всі труднощі долай з гордістю. Дякую за дружбу, (ваше ім'я).

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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю море позитивних емоцій, невичерпного джерела енергії й безмежного щастя. Міцно обіймаю, (ваше ім'я).

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Дорогий друже, щиро вітаю з днем народження! Дякую за те, що ти завжди поруч: і в горі, і в радості. Бажаю безмежного щастя, натхнення та успіхів у всіх починаннях. Дуже радий, що ми колись познайомились!

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Вітаю з днем народження / Фото Newsroom

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Вітаю з днем народження, найкращий друже. Ти – людина, яка завжди надихає і вражає своєю енергією та оптимізмом. Нехай кожен день життя дарує неймовірні емоції, незабутні події та приносить лише хороші новини. Щиро радий нашому знайомству. З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).

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З днем народження, друже! Дякую, що робиш моє життя яскравішим. Бажаю тобі великої любові та вірних друзів, які завжди підтримають. Насолодися кожною хвилиною цього дня. Поважаю та ціную, (ваше ім'я).