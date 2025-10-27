24 Канал зібрав найкрасивіші привітання з днем народження для подруги у картинках, прозі й віршах. Подаруйте іменинниці гарний настрій та усмішку в її свято.

Цікаво Найкрасивіші привітання з днем народження чоловіку українською мовою: проза й картинки

Як привітати подругу з днем народження?

Моя люба подружко, вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати тобі, щоб усі твої прекрасні мрії здійснились у цей рік, та щоб життя твоє стало таким, про яке ти мрієш – багатим, яскравим, красивим та сповненим любові й щастя! Будь завжди така ж весела, красива, розумна, моя люба подруго. Щастя тобі та справжнього кохання!

***

Зі святом, дорогенька подружко! Бажаю тобі світла і добра, краси та наснаги! Нехай кожен день життя буде наповненим яскравими емоціями, теплими стосунками, приємними сюрпризами. Квітни, твори, кохай!

Привітання з днем народження подрузі / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження вітаю!

Всього кращого бажаю,

Щоб була завжди весела,

Багата, ніби королева.

Щоб здійснилися бажання,

Щоб було в житті кохання,

Щоби друзі були поряд,

Відпочивала щоб на морі.

Сміху, радощів, відриву.

Щоб була така ж красива.

Позитиву джерела.

З днем народження! Ура!

Свята урочистого,

Щастя особистого.

І щоб гарний парубок

Приніс тобі букет зірок.

***

Я бажаю тобі щастя,

Я бажаю в домі миру.

Щоб обходили нещастя,

А добро щоб душу гріло.

З днем народження вітаю,

Яскравого життя бажаю.

Щоб, моя подружка мила,

Завжди ти була щаслива.

Щоб кохання сповна мала,

І бажання всі здійснялись.

Гарну вдачу не втрачала,

Кожен день щоб посміхалась!

Привітання з днем народження подрузі / Колаж LifeStyle24

Днями наша редакція публікувала привітання з днем народження простими словами.

***

Люба подруга, з святом! Бажаю тобі радіти, світити, втішати, кохати, дивувати, чарувати та викликати захоплення. Нехай твій оптимізм не закінчується, твоя врода не в'яне, твій інтерес до життя ніколи не згасає! Будь щаслива, дорогенька!

***

Ти моя найкраща, найрідніша і найдорожча подруга! Вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі земного і простого жіночого щастя – кохання навіки, ніжного і красивого, надійного і щирого! Хай воно буде між вами до ста літ і далі! Хай будуть здоров'я, бадьорість, гармонія, щирість і натхнення! Хай буде багато радісних і щасливих днів, безсонних від почуттів ночей і мирне небо над головою! Господніх тобі благословень та подарунків, захисту і допомоги!

Привітання з днем народження подрузі / Колаж LifeStyle24

***

Подружко моя люба, вітаю!

У день цей прекрасний сьогодні бажаю

Міцного здоров'я, любові, тепла,

Впевнено йти до мети щоб могла.

Хай Бог у всіх справах завжди помагає,

А в дім твій завжди лиш добро зазирає!

***

Ну що ж тобі, моя хороша,

Сьогодні щиро побажати?

Здоров'я, щастя і любові,

Та вірних друзів завжди мати.

Шампанське ллється хай рікою.

Подруго, завжди я з тобою.

Букети усмішок дарую,

Тобі нічого не шкодую.

Ходи завжди у бутіки

І не носи тяжкі сумки.

Собі нічого не шкодуй,

Прикраси золоті купуй.

На море возить хай коханий,

Цілує, пестить кожен ранок,

Дарує гроші й не питає:

"Куди кохана їх діває?".

***

Дорога моя подруго, хочу щиро привітати з днем народження! Бажаю, щоб мрії були безмежні та завжди здійснювалися, щоб твоє життя було задоволенням, щоб твоя оселя була найтеплішим місцем на Землі. Подорожуй, люби та сяй!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.