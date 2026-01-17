Успіхів і здійснення мрій: привітання з днем народження чоловікові у картинках, прозі й віршах
- 24 Канал підготував привітання з днем народження для чоловіків у вигляді картинок, прози і віршів.
- Привітання включають побажання здоров'я, мудрості, кар'єрного зростання та щасливого життя.
Існує стереотип, що чоловіки байдужі до власних днів народження. Однак кожна людина, незалежно від статі, потребує уваги, визнання та відчуття власної значущості.
24 Канал підготував гарні привітання з днем народження в картинках, прозі й віршах, які можна надіслати чоловікові, друзям або знайомим. Найцінніше, що ви можете подарувати своїм рідним у свято – відчуття, що їх цінують і люблять. Тож зробіть це, надіславши їм красиві привітання з нашої добірки.
Дивіться також Від щирого серця: 100 найкращих привітань з днем народження жінці у прозі й картинках
Привітання з днем народження чоловікові 2026: картинки, проза й вірші
Вітаю щиро я зі святом!
Хай буде мудрості багато,
І сили, й розуму, й відваги,
Щоб кожен день давав наснагу.
Прекрасного тобі кохання,
А ще кар'єрного зростання.
Бажаю здійснення всіх мрій.
Ти не сумуй і не хворій!
***
Щоб вистачало на все грошей,
Здоров'я щоб було хороше,
Щоб здійснились всі бажання,
Щоб радів від здивування,
Новий день щоб був тепліше,
Виглядав щоб ти гарніше,
Щоб в житті все йшло на користь,
Щоб робив ти все на совість!
З днем народження вітаю,
Щоб сильним був, тобі бажаю!
***
Чудового чоловіка вітаю з днем народження! Бажаю ніколи не відчувати байдужості близьких людей, постійно тримати в руках свого птаха щастя, наповнювати радісними митями свій теперішній час та малювати світле майбутнє для свого життя.
***
Вітаю зі святом! Кажуть, що чоловік має посадити дерево, виростити сина та побудувати будинок. Бажаю тобі перевиконати план у житті і мати велику та щасливу сім'ю, чудовий сад і кілька багатоповерхових будиночків. Нехай всі твої мрії стануть реальністю!
***
З Днем народження вітаю!
Сил й достатку побажаю.
Ти солідний чоловік,
Щоб прожив хоч сотню літ.
Щоб усе, що хочеш мав
І щоб кожен поважав.
Щастя зичу та добра,
Хай цвіте твоя душа!
***
З днем народження тебе щиро вітаю,
Великого щастя тобі я бажаю.
Здоров’я міцне щоби грало в тобі,
Щоб мрії усі неодмінно збулись!
Щоб поряд були тільки рідні всі люди,
І вдача нехай супроводжує всюди!
З щирого серця бажаю тобі
Яскравих, веселих та радісних днів.
***
Гарного чоловіка сердечно вітаю з днем народження! Бажаю здоров'я і здійснення всіх бажань і мрій, радості буття, кохання і задоволення від спілкування, плідної роботи і шаленого відпочинку! Хай радість заглядає у твоє вікно щодня і приносить добрий настрій, бадьорість і впевненість у сьогоденні! Успіхів тобі і досягнень небачених, але таких бажаних і омріяних!
***
Вітаю з днем народження! Бажаю злетів, перемог, звершень! Завжди будь лідером, тим, до кого дослухаються та кого поважають. Бажаю мати люблячу родину, цінувати своїх рідних, бути частіше з ними. Кохання тобі та натхнення!
***
Сьогодні день народження у найкращого чоловіка! Бажаю тобі в це свято стати ще добрішим, ще веселішим та мудрішим, ніж ти є насправді. Нехай завжди в твоєму серці буде любов, у кишені – гроші, а в родині – добробут та щастя. Здоров'я тобі, успіхів та здійснення мрій! З днем народження!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.