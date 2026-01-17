Успіхів і здійснення мрій: привітання з днем народження чоловікові у картинках, прозі й віршах

Існує стереотип, що чоловіки байдужі до власних днів народження. Однак кожна людина, незалежно від статі, потребує уваги, визнання та відчуття власної значущості.

24 Канал підготував гарні привітання з днем народження в картинках, прозі й віршах, які можна надіслати чоловікові, друзям або знайомим. Найцінніше, що ви можете подарувати своїм рідним у свято – відчуття, що їх цінують і люблять. Тож зробіть це, надіславши їм красиві привітання з нашої добірки.

Привітання з днем народження чоловікові 2026: картинки, проза й вірші

Вітаю щиро я зі святом!

Хай буде мудрості багато,

І сили, й розуму, й відваги,

Щоб кожен день давав наснагу.

Прекрасного тобі кохання,

А ще кар'єрного зростання.

Бажаю здійснення всіх мрій.

Ти не сумуй і не хворій!

***

Щоб вистачало на все грошей,

Здоров'я щоб було хороше,

Щоб здійснились всі бажання,

Щоб радів від здивування,

Новий день щоб був тепліше,

Виглядав щоб ти гарніше,

Щоб в житті все йшло на користь,

Щоб робив ти все на совість!

З днем народження вітаю,

Щоб сильним був, тобі бажаю!

***

Чудового чоловіка вітаю з днем народження! Бажаю ніколи не відчувати байдужості близьких людей, постійно тримати в руках свого птаха щастя, наповнювати радісними митями свій теперішній час та малювати світле майбутнє для свого життя.

***

Вітаю зі святом! Кажуть, що чоловік має посадити дерево, виростити сина та побудувати будинок. Бажаю тобі перевиконати план у житті і мати велику та щасливу сім'ю, чудовий сад і кілька багатоповерхових будиночків. Нехай всі твої мрії стануть реальністю!

***

З Днем народження вітаю!

Сил й достатку побажаю.

Ти солідний чоловік,

Щоб прожив хоч сотню літ.

Щоб усе, що хочеш мав

І щоб кожен поважав.

Щастя зичу та добра,

Хай цвіте твоя душа!

***

З днем народження тебе щиро вітаю,

Великого щастя тобі я бажаю.

Здоров’я міцне щоби грало в тобі,

Щоб мрії усі неодмінно збулись!

Щоб поряд були тільки рідні всі люди,

І вдача нехай супроводжує всюди!

З щирого серця бажаю тобі

Яскравих, веселих та радісних днів.

***

Гарного чоловіка сердечно вітаю з днем народження! Бажаю здоров'я і здійснення всіх бажань і мрій, радості буття, кохання і задоволення від спілкування, плідної роботи і шаленого відпочинку! Хай радість заглядає у твоє вікно щодня і приносить добрий настрій, бадьорість і впевненість у сьогоденні! Успіхів тобі і досягнень небачених, але таких бажаних і омріяних!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю злетів, перемог, звершень! Завжди будь лідером, тим, до кого дослухаються та кого поважають. Бажаю мати люблячу родину, цінувати своїх рідних, бути частіше з ними. Кохання тобі та натхнення!

***

Сьогодні день народження у найкращого чоловіка! Бажаю тобі в це свято стати ще добрішим, ще веселішим та мудрішим, ніж ти є насправді. Нехай завжди в твоєму серці буде любов, у кишені – гроші, а в родині – добробут та щастя. Здоров'я тобі, успіхів та здійснення мрій! З днем народження!

