З Днем медика: красиві картинки та листівки до важливого дня
Медик - серйозна професія, яка під силу далеко не кожному. Це максимально важка та відповідальна робота, часто без вихідних і свят.
Сьогодні в Україні відзначають День медика. Це особливе свято, в яке ми кажемо "дякую" усім медичним працівникам, які дбають про здоров'я інших людей. Без цих людей неможливо уявити світ. 24 Канал зібрав красиві картинки-привітання до Дня медика.
До теми Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика у 2023 році
Картинки-привітання з Днем медика
З Днем медика 2023 / Фото Dp.gov.ua
З Днем медика 2023 / Фото "Медична справа"
Зі святом медика / Фото Радіо "Трек"
Зі святом медика / Фото Amazing Ukraine
З Днем медика 2023 / Фото Etnosoft
З Днем медика 2023 / Фото Krainau
Зі святом медика / Фото Donoda.gov.ua
Зі святом медика / Фото "Апостроф"
З Днем медика 2023 / Фото Joy Pup
З Днем медика 2023 / Фото Etnosoft