Сьогодні в Україні відзначають День медика. Це особливе свято, в яке ми кажемо "дякую" усім медичним працівникам, які дбають про здоров'я інших людей. Без цих людей неможливо уявити світ. 24 Канал зібрав красиві картинки-привітання до Дня медика.

До теми Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика у 2023 році

Картинки-привітання з Днем медика



З Днем медика 2023 / Фото Dp.gov.ua



З Днем медика 2023 / Фото "Медична справа"



Зі святом медика / Фото Радіо "Трек"



Зі святом медика / Фото Amazing Ukraine



З Днем медика 2023 / Фото Etnosoft



Зі святом медика / Фото ТМР



З Днем медика 2023 / Фото Krainau



Зі святом медика / Фото Donoda.gov.ua



Зі святом медика / Фото "Апостроф"



З Днем медика 2023 / Фото Joy Pup



З Днем медика 2023 / Фото Etnosoft



Зі святом медика / Фото 1000porad.com