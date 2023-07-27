Сьогодні в Україні відзначають День медика. Це особливе свято, в яке ми кажемо "дякую" усім медичним працівникам, які дбають про здоров'я інших людей. Без цих людей неможливо уявити світ. 24 Канал зібрав красиві картинки-привітання до Дня медика.

До теми Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика у 2023 році

Картинки-привітання з Днем медика


З Днем медика 2023 / Фото Dp.gov.ua


З Днем медика 2023 / Фото "Медична справа"


Зі святом медика / Фото Радіо "Трек"


Зі святом медика / Фото Amazing Ukraine


З Днем медика 2023 / Фото Etnosoft


Зі святом медика / Фото ТМР


З Днем медика 2023 / Фото Krainau


Зі святом медика / Фото Donoda.gov.ua


Зі святом медика / Фото "Апостроф"


З Днем медика 2023 / Фото Joy Pup


З Днем медика 2023 / Фото Etnosoft


Зі святом медика / Фото 1000porad.com