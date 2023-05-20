День банківського працівника: картинки-привітання зі святом

20 травня 2023, 07:01
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День банкіра – це свято, присвячене праці та досягненням банківської галузі. Його відзначають у різних країнах. Ми зібрали чудові картинки-привітання з Днем банкіра.

На День банкіра вітають фахівців, які працюють у банківській сфері, а також відзначають їхній внесок в економіку країни. 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках з Днем банкіра.

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Картинки-привітання з Днем банкіра


З Днем банкіра / Фото Vitannya


З Днем банкіра / Фото Vitannya


З Днем банкіра / Фото Amazing Ukraine


З Днем банкіра / Фото Золоті слова


З Днем банкіра / Фото Золоті слова


З Днем банкіра 


З Днем банкіра / Фото art-shop


З Днем банкіра 


З Днем банкіра​ 

Автор: Вікторія Козар