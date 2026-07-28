У День бабусі та дідуся варто знайти кілька хвилин, щоб нагадати їм, як сильно ви їх любите. А якщо потрібні правильні слова, 24 Канал зібрав добірку теплих і щирих привітань, які легко сказати від усього серця.
Привітання з Днем бабусі і дідуся своїми словами
- Вітаю з Днем бабусі й дідуся! Нехай кожен день приносить вам усмішки, добрі новини й теплі обійми.
- Зі святом! Нехай поруч завжди будуть рідні люди, у домі панують любов і затишок, а кожен новий день дарує лише хороші моменти.
- Від щирого серця вітаю з Днем бабусі й дідуся! Бажаю вам здоров'я, багато приводів усміхатися та щасливих митей із дітьми й онуками. Бережіть себе!
- Мої рідні, з днем бабусі та дідуся! Дякую за турботу, за смачні обіди, за все добро, яке ви нам дарували і даруєте. Люблю вас дуже.
- З днем бабусі і дідуся! Дякую, що завжди чекаєте в гості, завжди раді бачити і завжди готові допомогти. Ви найкращі. Бажаю вам сил, здоров'я і гарного настрою.
- Бабусю, дідусю, дякую, що ви є. За вашу доброту, терпіння і любов. З вашим святом! Бажаю вам довгих років життя, міцного здоров'я і щоб усе завжди було добре.
Привітання з Днем дідуся і бабусі у віршах
***
З Днем бабусі й дідуся вітаю,
Здоров'я міцного я вам бажаю!У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Нехай кожен день радістю повниться,
А любов родини завжди в серці гріється.
Ви — мудрість наша, опора й сила,
Дорогу життєву нам освітили.
Хай довгі роки вам Бог дарує,
А щастя і радість вас не минує!
***
Бабусю, рідненька, тебе вітаю,
Здоров'я і щастя тобі я бажаю.
Хай дні твої будуть теплом огорнуті,
Любов’ю й турботою завжди наповнені!
***
Радості та здоров’я бажаємо,
Душевної сили про запас,
І низький уклін вам, рідні,
За все, що робите для нас,
За ваші невтомні турботи,
За достаток сімейного тепла,
Дай Боже, щоб у всьому вам
І далі хай кожна днина казкою була.
Картинки з днем бабусі та дідуся
Картинки з днем бабусі та дідуся / Фото Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем бабусі та дідуся / Фото Колаж 24 Каналу
З днем бабусі та дідуся картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу
Ливстівки з днем бабусі та дідуся / Фото Колаж 24 Каналу
Якщо хочеться сказати ще більше теплих слів найдорожчим людям, ми підготували ще одну добірку щирих привітань з Днем бабусі та дідуся. Обирайте те, що найбільше відгукується вашому серцю.