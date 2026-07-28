У День бабусі та дідуся варто знайти кілька хвилин, щоб нагадати їм, як сильно ви їх любите. А якщо потрібні правильні слова, 24 Канал зібрав добірку теплих і щирих привітань, які легко сказати від усього серця.

Привітання з Днем бабусі і дідуся своїми словами

Вітаю з Днем бабусі й дідуся! Нехай кожен день приносить вам усмішки, добрі новини й теплі обійми.

Зі святом! Нехай поруч завжди будуть рідні люди, у домі панують любов і затишок, а кожен новий день дарує лише хороші моменти.

Від щирого серця вітаю з Днем бабусі й дідуся! Бажаю вам здоров'я, багато приводів усміхатися та щасливих митей із дітьми й онуками. Бережіть себе!

Мої рідні, з днем бабусі та дідуся! Дякую за турботу, за смачні обіди, за все добро, яке ви нам дарували і даруєте. Люблю вас дуже.

З днем бабусі і дідуся! Дякую, що завжди чекаєте в гості, завжди раді бачити і завжди готові допомогти. Ви найкращі. Бажаю вам сил, здоров'я і гарного настрою.

Бабусю, дідусю, дякую, що ви є. За вашу доброту, терпіння і любов. З вашим святом! Бажаю вам довгих років життя, міцного здоров'я і щоб усе завжди було добре.

Привітання з Днем дідуся і бабусі у віршах

***

З Днем бабусі й дідуся вітаю,

Здоров'я міцного я вам бажаю!

Нехай кожен день радістю повниться,

А любов родини завжди в серці гріється.

Ви — мудрість наша, опора й сила,

Дорогу життєву нам освітили.

Хай довгі роки вам Бог дарує,

А щастя і радість вас не минує!

***

Бабусю, рідненька, тебе вітаю,

Здоров'я і щастя тобі я бажаю.

Хай дні твої будуть теплом огорнуті,

Любов’ю й турботою завжди наповнені!

***

Радості та здоров’я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні,

За все, що робите для нас,

За ваші невтомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Боже, щоб у всьому вам

І далі хай кожна днина казкою була.

Картинки з днем бабусі та дідуся

Картинки з днем бабусі та дідуся / Фото Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем бабусі та дідуся / Фото Колаж 24 Каналу

З днем бабусі та дідуся картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу

Ливстівки з днем бабусі та дідуся / Фото Колаж 24 Каналу



Якщо хочеться сказати ще більше теплих слів найдорожчим людям, ми підготували ще одну добірку щирих привітань з Днем бабусі та дідуся. Обирайте те, що найбільше відгукується вашому серцю.



