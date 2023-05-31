Привітання з Днем ангела Юлії: найтепліші слова у віршах та прозі

Сьогодні володарки імені Юлія святкують День ангела. Існує дві версії щодо походження імені. За першою, Юлія – давньогрецьке ім'я, що означає "пухнаста". Або ж воно походить з латинської та має значення "липнева".

24 Канал підібрав теплі привітання для іменинниць у віршах та прозі. Якщо маєте близьких та знайомих з цим іменем, обов'язково зверніться до них із теплими словами.

Дивіться також Привітання сестрі з днем народження: гарні картинки та зворушливі привітання у віршах та прозі

Привітання з Днем ангела Юлії у віршах

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться найкращі мрії,

Бажаємо в добрі і мирі жити,

Ангелик хай завжди допомагає,

Дарує щастя на життєвій ниві

Юля, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові і красиві!

***

Бажаю, Юля, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця — любові!

***

З днем Ангела ми поспішаєм вітати,

Хай Ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановна, Юля, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

***

Сьогодні настали іменини

У Юлії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Кохання тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.



Привітання з Днем ангела / Фото "Вітання"

Привітання з Днем ангела Юлії у прозі

Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів та приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!

***

Вітаю тебе, дорога Юленько. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага!

***

Бажаю тобі, люба Юлія, найбільших, творчих успіхів і розвитку твоїх незрівнянних талантів. Завжди будь на висоті, не піддавайся критиці та провокаціям з боку недоброзичливців. Завжди стій на своєму і добивайся всього про що мріяла. Ти справді гідна тільки найкращого! З іменинами!

***

Дорога Юліє, з Днем Ангела! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти та таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаємо тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости та розвиватися, мати щасливі стосунки та будинок мрії. Ти гідна найкращого чоловіка і нехай він буде поруч з тобою! Успіхів і достатку тобі у всіх сферах!

***

Сьогодні – твoі імeнини, Юліє! Вітаємо тeбе з цим чудовим святом, бажаємо тобі вірити в чудo, частіше посміхатися і пам'ятати o тих, хтo дaв тобі ім’я та життя! Нехай гoлoс, що кличе тeбе пo імeні, завжди буде наповнений щирою любов’ю!